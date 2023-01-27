◇スーパーバンタム級8回戦○前WBOバンタム級王者・武居由樹判定2―0WBA15位ワン・デカン●（2026年5月2日東京ドーム）前WBO世界バンタム級王者の武居は連敗が許されない中で勝利は手にした。しかし、笑顔はなかった。約7カ月半ぶりの再起戦。自らの立場を「崖っ縁」と位置づけて臨んだが、判定2―0の辛勝に「正直もっと成長した姿を見せたかった。悪い武居由樹が出てしまった」と反省した。3年5カ月ぶりにスーパー