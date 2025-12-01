Image: Amazon

探せばあるもんだよな。

ブラックフライデーでお得な商品ないかなーって探してたら、隠れブラックフライデー見つけました。メレルの高機能ハイキングシューズ「SPEED ARC SURGE BOA」です。

[メレル] スピード アーク サージ ボア RAVEN 28.0cm 2E メンズ 20,355円 Amazonで見る PR PR

なんと42％オフの2万355円！ このシューズが42％オフって、ほぼタダですよ（意味不明）。

ギズモードでも過去に記事にしているので、お目通しください。

未来型ハイクシューズ。次の一歩が楽しくなる安定感とフィット感

そそるハイテク感。抜群の履き心地で｢歩く｣が楽しいメレルのシューズ

このシューズ、何がいいのかというと、まずはダイヤル式のパフォーマンスフィットシステム「BOA Fit System」。足を入れてダイヤルをクルクル回して締めていくスタイルで、脱ぎ履きがスムーズ、かつ足にフィットします。

もうひとつが、内部に搭載されたナイロンプレート「FLEXPLATE」。これにより、安定した歩行をサポートしてくれます。

そして、アッパーは「MATRYX」を採用。超軽量の薄型素材ながらも耐久性が高く、高い伸縮性で足元の安定性をアップします。

ここでは書き切れないくらい高性能なハイキングシューズ、めちゃくちゃ安くなってるので、気になる方は買っちゃいましょう。

なお、サイズと色により値引率が異なるので、購入時はご注意を。

Source: Amazon