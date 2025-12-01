¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë½éÃ±ÆÈ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¶Ì¿¹ÍµÂÀ MODE¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¡ª¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤Î½éÃ±ÆÈ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¶Ì¿¹ÍµÂÀ MODE¡Ù¤¬¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis¡Ù¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù¤Î°áÁõ´ë²è¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤Î°áÁõ´Æ½¤¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼´¤Ë¡¢¶Ì¿¹¤ÎÌó1Ç¯¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥êÌ©Ãå¤Ç¸«¤»¤¿³ëÆ£
Kis-My-Ft2¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£2018Ç¯¤«¤é°áÁõ´Æ½¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ì¿¹¤Ï¡¢°áÁõ¤ÎÀ©ºî¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯4·î¡£¶Ì¿¹¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥»¥ì¥Ö¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë½ÐÀÊ¡£Ì¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°áÁõ¤Î¿ô¡¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Èà¤Ï¡Ö²¿¡¢¤³¤Î¶õ´Ö!¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¶Ì¿¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°áÁõ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×¤À¤È¤¤¤¦Èà¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î»É·ã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°áÁõ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¤Ï¡©
¤½¤Î2¥õ·î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ø¡£ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢»¨»ï¤Î»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¶Ì¿¹¤Ë¡È¤¢¤ëÃÎ¤é¤»¡É¤¬Æþ¤ë¡£Èà¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ä¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¢£¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Éー¥à¥Ä¥¢ー°áÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis¡Ù¤Î°áÁõ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤âÌ©Ãå¡£4¥Ýー¥º¤Î°áÁõ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¶Ì¿¹¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢2¥Ýー¥ºÌÜ¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡È¥¹¥Èー¥ó¡É¤ò»Ü¤·¤¿°áÁõ¡¢¤½¤·¤Æ4¥Ýー¥ºÌÜ¤ÏÂçÎÌ¤Î¡È°ÂÁ´¥Ô¥ó¡É¤ÇÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯°áÁõ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖKis-My-Ft2¤é¤·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¥¥é¥¥é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ì¿¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢°áÁõ¤Ë¹þ¤á¤ë¡È¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤òÌÀ¤«¤¹Â¾¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â°áÁõ´Æ½¤¡¦¶Ì¿¹¤Ø¤ÎÆÆ¤¤¿®Íê¤ò¸ì¤ë¡£
¶Ì¿¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢°áÁõ¥Áー¥à¤ÏÂçÊ³Æ®¡£¥¹¥Èー¥ó3,000¸Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êË¥¤¤¤Ç»Ü¤·½ª¤¨¤ë¤¬¡¢°ÂÁ´¥Ô¥ó¤Î°áÁõ¤ÏËÜÈÖÁ°Ìë¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÈÌ¤´°À®¡É¡£²ñ¾ì¤Ëµï»Ä¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¶Ì¿¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë.
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¶Ì¿¹¤¬°áÁõ¤Ë¹þ¤á¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÁÀ¤¤¤ò¡ÈÁ´²òÀâ¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ä¥¢ー¤Î½àÈ÷¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¶Ì¿¹¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¥Ü¥¯¥µー¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÁÔÀä¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¸ºÎÌ¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡£¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤ä¤ë¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢Èà¤Î»Å»ö´Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£°áÁõ¤Î¡ÈÁÇºà¡É¤òÃµ¤·¤Ë¼«¤é´Ú¹ñ¤Ø
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù¤Î°áÁõÀ©ºî¤¬ËÜ³Ê¥¹¥¿ー¥È¡£±é½Ð¤ÎÆó³¬Æ²¹â»Ì¤«¤é¶Ì¿¹¤Ø¡¢°áÁõ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¤¢¤ë¥ªー¥Àー¡É¤¬Æþ¤ë¡£
¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Í½»»Æâ¤Çºî¤ë¤Î¤â¥×¥í¡×¤È¤¤¤¦¶Ì¿¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î²·Çä»Ô¾ì¡£¶Ì¿¹¤Ï¡Ö²¶¤ò¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤·¤Ç¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡©¡¡ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢°áÁõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÈÁÇºà¡É¤ò¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢4,000¤â¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÅìÂçÌçÁí¹ç»Ô¾ì¤Ø¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤Ï¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢Èà¤¬¸ì¤Ã¤¿¿´¶¤È¤Ï¡£
º£Ç¯35ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³§¤¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø³ÎÎ©¤·¤¿²¿¤«¡Ù¤òºî¤í¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Êó¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÅØÎÏ¡×¤ÈÏÃ¤¹¶Ì¿¹¡£
³Î¤«¤Ê¡È²¿¤«¡É¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Ë°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Prime Video¡Ø¶Ì¿¹ÍµÂÀ MODE¡Ù
12/01¡Ê·î¡Ë00:00～ÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§¶Ì¿¹ÍµÂÀ
