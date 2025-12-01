この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「元プログラマーの人にインタビュー」と題した動画を公開。76歳の元経営者の男性が登場し、自身のキャリアや現役時代の収入、現在の貯金額まで赤裸々に語った。



男性は、50歳頃までプログラマーとして会社に勤務していた。しかし、「会社勤めっていうのはさ、上が変わると方針が全部変わってくる。つまんないから」という理由で独立し、自身の会社を設立したという。事業は銀行や証券会社の業務システム開発を手がけ、従業員は25～26人を抱えるまでに成長させた。



会社の経営は順調で、最高年商は「2億ちょっとぐらい」に達したと明かす。自身の役員報酬は4000万円だったといい、当時の暮らしぶりについて「生活費に充ててたのは月の150万円ぐらい」と振り返った。また、一番高価な買い物として1200万円のレクサスを挙げつつも、「金持ってバカバカ使い始めると、無くなった時困る」と堅実な金銭感覚も覗かせた。



70歳で会社を辞め、現在は引退生活を送る男性氏。年金は月に「28万円ぐらい」受給しているという。貯金額については「生活に困らないぐらい」としながらも、5桁万円（数千万円台）であることを示唆した。



最後に、働く若者に向けて「やっぱり自分がやりたいと思う仕事ってあるんだよね。そういうのを早く見つけてほしい」とエール。世界情勢に触れながら「日本にいるってことは幸せだと思う」と自身の幸福論を語り、インタビューを締めくくった。