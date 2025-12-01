【香港＝田村美穂】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、発生から５日目を迎え、住まいを失った住民らは避難生活の長期化に疲労の色を濃くしている。

物資の支援や安全管理の対応を巡り、香港政府への不満の声も出始めた。

「先のことを考えると、気持ちが落ち着かず眠れない」

出火元マンションの隣の棟で一人暮らしをしていた鄭国祥さん（７４）はぐったりした様子で話した。火災が起きた当時は外出中で、財布と身分証しか持たないまま避難生活が始まった。近くの集会所で民間ボランティアから提供された衣服を着て過ごしているが、「何でこんな状況になったのか。火災の原因を知りたい」と求めた。

現場付近では当初、食料や毛布などの支援物資を持った住民が集まり、被災者に無償で提供していた。ところが、政府を批判する抗議運動に発展することを警戒した警察当局が、こうした配給所を撤去したことで、避難所では物資が不足気味になっている。

女性会社員（３４）は被災後、近くのおば宅に身を寄せる。食料や衣類は友人らを通じ何とか手に入れたが、「周囲の手助けがなければ途方に暮れていた」と話す。香港政府は被災者に仮住まいを提供しているが、行き渡っていないという。女性は「香港政府の対応が遅い」と批判し、車で約１５分離れた場所に自身で仮住まいを見つけ、移り住む予定だ。

香港政府の安全管理体制やマンションの修繕工事を請け負った会社への不満の声も上がる。消防当局によると、火災現場のマンションでは、火災報知機が正常に作動しなかったことが判明。現地メディアの報道で、修繕工事のため電気が意図的に切られていたとの指摘も出ている。

火災当時、自宅で寝ていたという男性会社員（４０）は「報知機が鳴らず友人の電話で火事に気付いた」と話し、「逃げ遅れていたと思うと許せない」と憤った。妹が避難の際にやけどを負ったという７０歳代の女性は「火災を招いた原因は悪質業者を野放しにした香港政府の怠慢だ」と怒った。