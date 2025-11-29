セルヒオ・ラモス、今冬にモンテレイ退団か…40歳になる来年も現役続行？
元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスが、今冬にモンテレイ（メキシコ1部）を退団する可能性が高いようだ。28日、スペイン紙『マルカ』が報じた。
来年3月30日に40歳の誕生日を迎えるS・ラモスは、セビージャでデビュー後、2005年夏から2021年夏にかけてレアル・マドリードのDFリーダーとして活躍。4度のチャンピオンズリーグ優勝、5度のラ・リーガ制覇などを達成した。
パリ・サンジェルマン（PSG）やセビージャでもプレーしたS・ラモスは、今年2月からモンテレイに加入した。ここまで公式戦通算30試合に出場し、7ゴールを記録。現在はリーガMXアペルトゥーラの準々決勝を戦っている。
そんなS・ラモスとモンテレイの契約は今年12月末に満了を迎えるが、どんでん返しがない限りは今冬の退団が既定路線だと『マルカ』紙は伝えている。ただ、S・ラモスは引退ではなく現役続行に意欲を示している模様で、サウジアラビアやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のほか、欧州復帰の選択肢もあるようだ。
