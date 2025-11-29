ゆっくり不動産、3Dプリンター住宅の「室内」を大公開！「内装に驚きと期待」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
#PR
YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」にて、待望の3Dプリンター住宅の室内がついに初公開された。「3Dプリンター住宅の『室内』を大公開！」と銘打たれた今回の動画では、ゆっくり不動産さんが長野県から、3Dプリンター住宅の全貌を詳細にレポートしている。
「住宅業界に革命をもたらすプロジェクトだと改めて感じましたよ」と語ったゆっくり不動産さんは、同住宅の外観・内部構造の斬新さや、3Dプリンターならではの施工スピード、環境・断熱性能といった魅力を紹介。「外観は宇宙船、そのまんまやないかい」とお約束のユーモアを交えつつ、「コンクリートのミルフィーユ」と独特の表現で特徴を伝えた。
今回の動画で初めて内装がカメラに収められ、「天井高4メートルという快適な空間」「球体形状による圧迫感のなさ」と物件が持つ未来感を絶賛。「現在は内装工事前の状態ですが、今後どんなデザインになるか楽しみで待ちきれませんよ」と期待を膨らませ、施術所やリラクゼーションスペースとしての活用例も紹介された。
取材協力を得たセレンディクスによると、今回のモデル『10』はわずか22時間52分の施工で完成。さらに49㎡の大型『serendix50』も登場し、その施工も約44時間半という驚異的なスピード感だった。「家の作り方が斬新すぎるんじゃ」と感嘆する一方で、「人手不足解消にもつながるテクノロジー」と業界の未来展望も披露している。
動画の締めくくりでは「日本の建築DXも本格始動の予感」としつつ、「僕も帰ったら大家さんに提案してみようかしら、DXサイズにしてくれんと?」と粋なジョークでまとめた。「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに！」との言葉で動画は締められた。
