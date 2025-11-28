【カー用品店】売れ筋タイヤTOP10｜迷ったら選ばれているモデルを参考に！【2025年9月最新版】
タイヤは安全と乗り心地を左右する重要なパーツだが、種類が多く「どれを選べばよいか分からない」という声は少なくない。そんなときに役立つのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。ここではカー用品店で実際に売れている 2025年9月度 の夏タイヤTOP10を紹介する。
※2025年9月の販売データを元に記事を作成している。
売れ筋 タイヤ ランキング 1位
オートバックス 1位：ダンロップ エナセーブ EC204
低燃費性能と静粛性のバランスに優れ、街乗り中心のユーザーに人気が高い。サイズ展開も広く、初めての履き替えでも安心して選べる。
イエローハット 1位：プラクティバ（PRACTIVA）
イエローハットのプライベートブランド。普段使いで十分な基本性能とお手頃価格が魅力で、コスパ重視派に支持されている。
売れ筋 タイヤ ランキング 2位
オートバックス 2位：ブリヂストン NEWNO（ニューノ）
「長く安心して使える基本性能」をうたう最新ベーシックモデル。雨の日の安心感と乗り心地の良さで高い評価を受けている。
イエローハット 2位：ECOFINE
イエローハットの低燃費志向モデル。価格と性能のバランスがよく、通勤や買い物などの日常使いに向く。
売れ筋 タイヤ ランキング 3位
オートバックス 3位：ヨコハマ ブルーアース ES32
低燃費・ロングライフ・ウェット性能を高いレベルでバランスさせた人気モデル。快適な乗り心地を求めるユーザーに選ばれている。
イエローハット 3位：ダンロップ EC204
実績のある低燃費タイヤ。幅広い車種に対応し、コスパ面でも高評価を得ている。
4位～10位
オートバックス
4位：ブリヂストン エコピア NH200C … 低燃費と雨天時の安心感を両立。
5位：ヨコハマ ブルーアース RV03 … ミニバン向けに静粛性と耐偏摩耗性を強化。
6位：ダンロップ エナセーブ RV505 … ミニバン向けのロングライフモデル。
7位：ダンロップ ルマン V＋ … 静粛性が高く、長距離ドライブに好適。
8位：ブリヂストン プレイズ PX-RV2 … 操縦安定性と疲れにくさに配慮。
9位：ファルケン シンセラ SN832i … ベーシックでコスパ重視の人気モデル。
10位：ヨコハマ ブルーアース RV03CK … 雨天時のグリップ力にも定評あり。
イエローハット
4位：ダンロップ RV505 … ミニバンユーザーに根強い人気。
5位：ヨコハマ Y355D … 商用車向けモデル。
6位：ヨコハマ ECOS ES31 … 環境性能と価格バランスが優秀。
7位：ダンロップ LM5+ … 静粛性と安定性を両立。
8位：ヨコハマ ES32 … 定番の低燃費タイヤ。
9位：ヨコハマ RV03 … ミニバン向けの設計で快適性が高い。
10位：ピレリ Cinturato P1 CiRosso … 欧州車ユーザーからの支持も高い。
まとめ
実店舗の売れ筋ランキングは、ユーザーが実際に選んでいる“リアルな答え”だ。迷ったら上位モデルをチェックし、自分の走行環境と予算に合ったタイヤを選ぶと失敗が少ない。特に上位3モデルは信頼度が高く、買い替えの定番候補といえる。