タイヤは安全と乗り心地を左右する重要なパーツだが、種類が多く「どれを選べばよいか分からない」という声は少なくない。そんなときに役立つのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。ここではカー用品店で実際に売れている 2025年9月度 の夏タイヤTOP10を紹介する。

※2025年9月の販売データを元に記事を作成している。

売れ筋 タイヤ ランキング 1位

オートバックス 1位：ダンロップ エナセーブ EC204

低燃費性能と静粛性のバランスに優れ、街乗り中心のユーザーに人気が高い。サイズ展開も広く、初めての履き替えでも安心して選べる。

イエローハット 1位：プラクティバ（PRACTIVA）

イエローハットのプライベートブランド。普段使いで十分な基本性能とお手頃価格が魅力で、コスパ重視派に支持されている。

売れ筋 タイヤ ランキング 2位

オートバックス 2位：ブリヂストン NEWNO（ニューノ）

「長く安心して使える基本性能」をうたう最新ベーシックモデル。雨の日の安心感と乗り心地の良さで高い評価を受けている。

イエローハット 2位：ECOFINE

イエローハットの低燃費志向モデル。価格と性能のバランスがよく、通勤や買い物などの日常使いに向く。

売れ筋 タイヤ ランキング 3位

オートバックス 3位：ヨコハマ ブルーアース ES32

低燃費・ロングライフ・ウェット性能を高いレベルでバランスさせた人気モデル。快適な乗り心地を求めるユーザーに選ばれている。

イエローハット 3位：ダンロップ EC204

実績のある低燃費タイヤ。幅広い車種に対応し、コスパ面でも高評価を得ている。

4位～10位

オートバックス

4位：ブリヂストン エコピア NH200C … 低燃費と雨天時の安心感を両立。

5位：ヨコハマ ブルーアース RV03 … ミニバン向けに静粛性と耐偏摩耗性を強化。

6位：ダンロップ エナセーブ RV505 … ミニバン向けのロングライフモデル。

7位：ダンロップ ルマン V＋ … 静粛性が高く、長距離ドライブに好適。

8位：ブリヂストン プレイズ PX-RV2 … 操縦安定性と疲れにくさに配慮。

9位：ファルケン シンセラ SN832i … ベーシックでコスパ重視の人気モデル。

10位：ヨコハマ ブルーアース RV03CK … 雨天時のグリップ力にも定評あり。

イエローハット

4位：ダンロップ RV505 … ミニバンユーザーに根強い人気。

5位：ヨコハマ Y355D … 商用車向けモデル。

6位：ヨコハマ ECOS ES31 … 環境性能と価格バランスが優秀。

7位：ダンロップ LM5+ … 静粛性と安定性を両立。

8位：ヨコハマ ES32 … 定番の低燃費タイヤ。

9位：ヨコハマ RV03 … ミニバン向けの設計で快適性が高い。

10位：ピレリ Cinturato P1 CiRosso … 欧州車ユーザーからの支持も高い。

まとめ

実店舗の売れ筋ランキングは、ユーザーが実際に選んでいる“リアルな答え”だ。迷ったら上位モデルをチェックし、自分の走行環境と予算に合ったタイヤを選ぶと失敗が少ない。特に上位3モデルは信頼度が高く、買い替えの定番候補といえる。