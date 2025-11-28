カーダシアン家、カイリー・ジェンナー＆ティモシー・シャラメの交際をリアリティ番組でさりげなくアピール
今年5月にレッドカーペットデビューを果たすなど、ラブラブな様子を度々キャッチされているカイリー・ジェンナーとティモシー・シャラメ。カーダシアン家のリアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』の中で、さりげなく2人の関係に触れる一幕があった。
【写真】姉クロエが体験してみたい「巨大な胸」を持つカイリー
日本ではディズニープラスで配信されている『カーダシアン家のセレブな日常』。最新エピソードでは、女子三世代の身体が入れ替わってしまう映画『シャッフル・フライデー』の宣伝動画を撮影する様子を、三女のクロエ・カーダシアンがシェア。「姉妹の中で、入れ替わるなら誰？」と聞かれたクロエは、末妹のカイリーを選び、「きっとこんな感じ。『こんにちは、カイリーです。クールな友達と素敵な動物に囲まれて、おとぎ話の世界で暮らしているの』」と理由を明かした。
そして、「バスケット選手とは付き合わない。コートサイドには試合を観るために行くだけよ、ベイビー。白雪姫みたいだけど、『プリティ・ウーマン』的でもある。それに、あの巨乳も経験してみたい」と続けた。
クロエはNBA選手のトリスタン・トンプソンやラマー・オドムと交際していたことで知られるが、一方妹のカイリーは、恋人のティモシーと彼のお気に入りチームであるNBAニューヨーク・ニックスの試合で度々2ショットをキャッチされている。クロエはそんな自分とカイリーを比較して揶揄したようだ。
なお、2023年に交際の噂が浮上したカイリーとティモシーは、アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、会場内でキスを撮られるなど、親密な様子をキャッチされた。今年5月には、ローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビューを果たしている。
ニックスの試合のほかにも、テニスの全米オープンなどで観戦デートをキャッチされ、先月はMLBヤンキース対トロント・ブルージェイズの試合を観戦中に、退屈そうな表情のカイリーがMLB公式のカメラに撮られてしまった。
