日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）が２３日に放送された。ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）にスポットを当てた。番組ではレギュラーの元巨人監督の高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）が３月にブルージェイズの本拠・ロジャーズセンターを訪れ、岡本に直撃インタビューした。巨人時代に４番に抜てきしたのは当時監督だった高橋氏は「日本人選手がサード