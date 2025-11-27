ほとんどのカートリッジ型番に対応！キヤノン用詰め替えインク
サンワサプライ株式会社は、キヤノンプリンターに対応する詰め替えインク「INK-CBCシリーズ」を発売した。キヤノンの幅広い種類のインクや、独立型・一体型のほとんどのカートリッジ型番に対応する。
■単色独立型カートリッジのほとんどの型番に対応
キヤノンの単色独立型の多くのカートリッジに対応している。
■工具不要で詰め替えカンタン！
工具を別途用意する必要がなく、すぐに使える詰め替えインク。
※カートリッジの外観は型番により異なります。詰め替えをする際は使用のカートリッジに応じて、付属の取扱説明書を読み行う。
＜＜一体型カートリッジ対応「INK-CBCM4S30S」「INK-CBCMPGB60S」＞＞
■複数色一体型カートリッジのほとんどの型番に対応「INK-CBCM4S30S」「INK-CBCMPGB60S」
キヤノンの複数色一体型の多くのカートリッジに対応している。
■初めての方も安心な工具付き詰め替えインク
詰め替え工具を持っていない方でも安心な、工具付きセット。
※カートリッジの外観は型番により異なる。詰め替えをする際は使用のカートリッジに応じて、付属の取扱説明書を読み行うこと。
■キヤノン用詰め替えインク「キヤノン用詰め替えインク」
■キヤノン用詰め替えインク「キヤノン用詰め替えインク」
