Snow Man深澤辰哉、高校時代は「めちゃめちゃモテました」 Snow Man深澤辰哉、高校時代は「めちゃめちゃモテました」

リンクをコピーする みんなの感想は？

アイドルグループ・Snow Manの深澤辰哉（33歳）が、11月27日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。高校時代は「めちゃめちゃモテました」と語った。



この日、「高校時代、モテましたか？」と聞かれた深澤は「高校時代ですか？ もうめちゃめちゃモテました。ほんとに、ロッカーを開けたら手紙がブワーッて出ちゃうくらいモテました」と語る。



すると、番組MCのバナナマン・設楽統がすかさず「これウソらしいよ」とコメント。深澤は立ち上がって「ウソじゃない！ウソじゃない！ウソじゃないっすよ！ほんと、ほんと、ほんと！」と設楽の発言を“訂正”した。