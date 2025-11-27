ポータブル電源などを手がけるEcoFlow Technology Japan（東京都中央区）は、ワイヤレス充電規格「Qi（チー）2.2」に準拠したワイヤレス充電器およびモバイルバッテリーを2025年11月27日から順次発売する。

ワイヤレス充電器は3台同時充電が可能

「Qi2.2 EcoFlow RAPID Mag 3-in-1ワイヤレス充電ステーション（折りたたみ式）」は、スマートフォンとApple Watch、AirPodsを3台同時充電できる。

コンパクトな折りたたみ式ながら最大25ワット出力に対応し、周囲環境の明るさに応じて自動で充電速度を調整する機能などを備える。

AC充電器およびUSB Type-C（USB-C）ケーブルが付属する。

12月中旬以降に発売のモバイルバッテリー「Qi2.2 25Wワイヤレス充電対応 EcoFlow RAPID Mag Power Bank」は、最大25ワットのワイヤレス充電が可能。ストラップにもなるUSB-Cケーブルが付属し、USB-Cポートに接続すれば最大36ワット出力の有線充電もできる。