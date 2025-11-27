争奪戦を制したのは楽天だった。

楽天が球界オンカジ問題の震源地？ オコエの供述、中日小山コーチも昨季まで所属で憶測広がる

26日に前田健太（37=前ヤンキース3A）の獲得を正式発表。今月初めに日本球界復帰を表明していた日米通算165勝右腕を巡っては、巨人やDeNA、ヤクルトなども水面下で調査を行っていたが、「年俸2億円の2年契約」とされる条件を用意した楽天に軍配が上がった。

「単年契約をベースとした巨人などの条件を上回ったが、決め手になったのは複数年契約と戦力面でしょう」

そう言って、さる球界関係者が続ける。

「楽天の投手陣は今季、規定投球回数に達した選手がゼロでした。12球団では楽天とヤクルトだけですが、ヤクルトは池山新監督が『若手、ベテランと先発の頭数、候補はいると思っている』と、既存戦力を底上げする方針を示しています。前田はあと35勝に迫る日米通算200勝に強い意欲を持っており、達成するためには先発ローテ入りの可能性がより高い球団が望ましい。来年4月に38歳になる年齢からすれば、足踏みする時間はありませんからね。先発の駒不足と言えば、巨人も同じですが、なんだかんだ言って楽天に比べれば戦力はある。結果も求められる。同学年の田中将大も巨人1年目の今季、3カ月以上も二軍暮らしを余儀なくされた。前田はそんな田中将を反面教師にして、先発機会の確保という現実的な選択をしたということでしょう」（球界関係者）

今季の前田は、リリーフで7試合に登板し、防御率7.88。5月に戦力外通告を受けた。2019年にドジャースで10勝（8敗）を挙げて以降、2ケタ勝利を記録しておらず、ここ5年は21勝21敗と不本意な成績が続いている。投手陣が脆弱な楽天に入っても、200勝は容易じゃない。

◇ ◇ ◇

当初から「本命」とされていた巨人はフラれた形になったものの、球団近辺からは「獲得失敗はむしろプラス」という声が上がっている。いったいなぜか。前田の加入が孕んでいた重大リスクとは何か。

