【モデルプレス＝2026/06/15】俳優の山崎裕太が、俳優の反町隆史主演の7月20日からスタートするドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）に出演することが決定した。【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット◆「GTO」マサル役・山崎裕太出演決定山崎が演じる渡辺マサルは、1998年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとする