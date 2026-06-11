プロ野球セ・パ交流戦は11日、各地で6試合が行われました。交流戦首位のソフトバンクが本拠地で阪神に3連勝。ここまで13勝2敗で、10度目の優勝へ向けてまた一歩前進です。パ・リーグ首位の西武は広島に3連勝で、ここまでセ・リーグ相手に5カード連続勝ち越しを決めるなど、11勝2敗1分としますが、なかなかソフトバンクの背中をとらえられません。日本ハムは7連勝、オリックスは3連勝、ロッテは中日にサヨナラ勝利でカード勝ち越し