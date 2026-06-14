先週末に誕生日を迎えたAさんは、ささいなことから夫と口論になりました。誕生日を祝ってくれた夫に感謝や愛を感じていた直後だったため、Aさんは夫に優しくしようと考え、自分の言い分をこらえて謝罪しました。さらにその翌日、仕事で朝早くから家を出た夫に、Aさんはメールでも謝りのメッセージを送ります。しかしメールは既読になるものの、返事は一向に送られてきません。【写真】元警察官の彼女、洗い物にも出る前職のクセそ