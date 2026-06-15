2026年6月14日、網走市藻琴の旧網走海鮮市場跡地付近の海岸で、野鳥の死がいが確認されました。市によりますと、14日午後5時半すぎ、通行人から「鳥が50～100羽くらい死んでいるようだ」と市に通報がありました。その後市の担当者が現地を確認し、近づかないよう呼びかける看板を設置しました。鳥はカワウとみられていて、鳥インフルエンザに感染している可能性もあるということです。このあと、道と市が現地を確認し、鳥の