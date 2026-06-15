平日の昼間、繁華街の雑居ビルに入っていくスーツ姿の男性。その行き先が「ビデオBOX」だったとしたら……。彼らは一体、何者なのか？ 仕事は大丈夫？ ただのサボり？しかし、そこには想像以上に複雑な事情が潜んでいるケースも。今回は、実際に勤務時間中にビデオBOXを利用していた当事者たちへの取材をもとにその実像に迫った！◆週3回以上、昼食代を削って…「勤務時間中にビデオBOXへ入ることに抵抗感はないですね」そう語るの