ドラマ、映画、CMと大活躍中の河合優実。その"出世物語"について、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが振り返ります。【写真を見る】妹役からヒロインへ！“昇格”した歴代朝ドラ女優ブレーク以来、CMクイーンの名をほしいままに「『ふてほど』コンビ、朝ドラ再タッグ」6月4日、NHKが2028年度前期の連続テレビ小説（以下、朝ドラ）が歌人で医師の斎藤茂吉さんと妻の輝子さんをモデルにした『ほんのモキチ』に決まったと