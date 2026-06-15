5月末に活動を終了した嵐の「株式会社嵐」が15日までに公式Xを更新。大野智（45）のなりすましアカウントが存在するとして注意喚起した。「株式会社嵐」Xでは、当該のなりすましアカウントの画像を添付し、「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな『なりすまし』です。フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と注意喚起した。当該アカウントは現在、削除されている。フォロワーからは「引