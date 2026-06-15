「桜を見に来ました」ＪＲ山手線の電車内で女性のバッグから財布を盗んだとして窃盗などの罪に問われている中国籍の陶文生被告（57）の公判が６月４日、東京地裁で開かれた。起訴状によると今年３月、陶被告は渋谷から恵比寿間を走行中の電車内で、女性のバッグから財布を盗んだという。「陶被告と別の男も現行犯逮捕されています。陶被告が女性のバッグから財布を盗む際に、もう１人の男が見張りをするなど役割分担をしていました