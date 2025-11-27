『風の谷のナウシカ』の「メーヴェ」を模した飛行機のラストフライトへ行ってきた！ のびやかに空を飛ぶ姿へ「メーヴェだ」「これは鳥だと思うわな」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『OpenSky M-02J フライト1回目 2025.11.16 空まつり 2025 in SEKIYADO NODA』というNVS宇宙科学チャンネルさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2025.11.16 八谷さんが率いる、OpenSkyのM-02Jのフライト1回目の模様です。 空まつり 2025 in SEKIYADO NODA でのフライトです。 風の谷のナウシカに登場するメーヴェを参考にして制作されたM-02J 八谷さんが搭乗してフライトの最終日となっております。

NVS宇宙科学チャンネルさんが、『風の谷のナウシカ』に登場する飛行機「メーヴェ」をモデルとした機体「M-02J」のラストフライトを見に行きました。搭乗しているのはメディアアーティストの八谷和彦さんです。

キイィーン！ と強いエンジン音が響くと、1人を残してスタッフの方が離れました。

翼を支えるように一緒に走ったスタッフの方の手を離れると、ぐんぐんスピードを上げた飛行機はたちまち空へ。

そしてゆったりと旋回。

こちらへ向かってきた機体は白い煙を吐き出しはじめます。

雲を引きながら旋回すると、その姿は高く高く上がっていきました。

旋回を繰り返して飛び続けるM-02J。その美しい姿へ、「メーヴェだ、、」「よくバランスとれてるよな」「これは鳥だと思うわな」などの声が寄せられます。

やがてM-02Jが空から降りてきて、ふわりと着陸。

拍手を集めたそのフライトを、ぜひ動画でご覧ください。伸びやかに空を飛んでいる姿と機体が近付いたときの音の迫力がたまりません。

視聴者のコメント