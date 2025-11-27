11月26日、元TOKIOの国分太一（51）が活動休止後、初めて公の場に姿を現し、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を行った。

今年6月20日、日本テレビは30年以上レギュラー出演してきた『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）から国分が、複数のコンプライアンス違反を理由に降板することを発表。国分は即日、無期限の活動休止を発表し、長らく沈黙を貫いていたのだが、10月23日に代理人弁護士が会見を開き、国分が同局の対応に瑕疵があったとして日弁連に人権救済を申し立てたことが明らかになっていた。

そして、弁護士同席のもと、今回の会見に臨んだ国分は、冒頭で深々と頭を下げ、「自ら取った行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなくこのような形になり大変恐縮ではありますが、心からお詫びの気持ちをお伝えさせてください。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

続けて、ファンや関係者にも謝罪し、以降は持参したメモに目を落としながら、「今日に至るまでの5カ月間、本当に申し訳ないという気持ちとともに、何よりも自分自身に対して、情けなく、悔しい思いで毎日過ごしていました」と告白。さらに、その要因として、「自分自身に置かれている状況や立場への自覚が足りなかった」「長年の活動の中で、立場と環境にあぐらをかいていた部分があった」などと反省の言葉を並べた。

国分は人権救済申し立てに際し、日テレが被害者のプライバシー保護を理由に、コンプライアンス違反の詳細を十分知らせず、弁明や謝罪の機会も与えられず、社会的信用を失うほどの損害を被ったと主張。今回の会見でも、日テレへの恩義を語りつつ、「どの行動がコンプライアンス違反か“答え合わせ”できない」「（今後の活動も）何も考えられていません。日本テレビさんとの“答え合わせ”ができていないので」と繰り返し述べていた。

会見の様子は各メディアでも中継され、Xでも「国分太一」がトレンド入りするなど、6月11日に都内で行なわれた「SAVE THE FARMS by YANMAR」報道向け事業説明会以来、168日ぶりに公の場に姿を見せた国分の近影は大きな話題に。そんななか、Xでは活動休止前にテレビなどで見せていたはつらつとした明るい姿とは打って変わった会見中の国分の表情や、声色に注目が集まり、こんな衝撃の声が上がった。

《国分くん、少し痩せた気がするし顔色が良くないな…》

《国分太一さんの会見。最初耳だけで聞いてて弁護士さんが話してると思ったらまさかのご本人が話してた。げっそりやつれてるし、なんかちょっとびっくり…》

《国分太一の記者会見を見て テレビに出てなかったせいか顔はやつれ声も張りがなく疲れきったように感じた テレビの視聴者からは何をしてメディアに出なくなってしまったのは謎だが やはり自粛させられてるいるのは相当堪えているのが伺えた》

《《国分太一めちゃくちゃやつれてるやないか》》

「国分さんは会見場に入った瞬間から、目に少し涙をためていました。SNSで多くの指摘が上がっているように、顔色がいいとは言えず、声も時折震え、若干かすれているように聞こえました。

国分さんがどのような半年間を過ごしたかは本人と関係者のみが知るところですが、この間にTOKIOは解散し、株式会社TOKIOも廃業。国分さんは会見で『数日間で全てを失い、心がついていけませんでした』『名に泥を塗ってしまった』と語っていましたが、グループの消滅に加え、コンプライアンス違反の詳細も一向に明らかにならない中で、日に日に心労が募っていたことは想像に難くありません」（芸能記者）

芸能界からは引退せず、引き続き活動休止するという国分。いつの日か自身の行いの真相を知り、以前のように戻ってくることはできるのだろうか。