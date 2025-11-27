【PlayStation Plus：12月のフリープレイ（海外版）】 12月2日 配信予定

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、12月の海外向けタイトルを公開した。

　12月のフリープレイタイトルには「LEGO ホライゾン アドベンチャーズ」、「Killing Floor 3」、「The Outlast Trials」、「SYNDUALITY Echo of Ada」、「Neon White」の5作品が登場。12月2日よりPS Plus会員限定で配信される。

　いずれも配信期間中にライブラリに追加しておくことで、PS Plusに加入していれば期間終了後もこれらのタイトルを無料でプレイできる。なお、日本では海外向けとは異なるラインナップになる可能性がある。

□海外向けPSブログのページ

LEGO ホライゾン アドベンチャーズ

Killing Floor 3

The Outlast Trials

YNDUALITY Echo of Ada

Neon White