「広告代理店の人にインタビュー」と題された動画で、クリエイティブディレクター兼カメラマンとして活躍する広告代理店さんが登場。インタビューでは、広告代理店さんが自身の経歴や働き方、そして人生観について赤裸々に語った。



広告代理店さんは、年齢は50歳。「25年日本に住んでいて、日本人だがハーフです」と明かすと、ひげも2年かけて伸ばしているとユニークなプロフィールを披露した。クリエイティブディレクターとして広告やイベント、そしてカメラマンとしても活躍しており、マカランのウイスキーの仕事にも携わっているという。「今のお仕事は何年ぐらいやってるんですか?」という問いには「30年」と、長年にわたって業界をけん引していることがうかがえる。



収入については「オーバーテン」と回答し、明言は避けつつも「結構大きい仕事をしてるんですか?」には「もちろん」と自信たっぷり。「僕の仕事、写真撮る、プロジェクトいっぱいやってる。もう夢を叶えていく」と誇らしげに語り、「I live my dream.（夢を叶えながら生きている）」と、人生そのものが夢の延長線上にあると明かした。



また、日本の好きなところを問われると「料理、でもオポチュニティ。いっぱい仕事ある。僕仕事好き」と、豊かな働く環境に感謝の気持ちを示した。貯金については「a little bit。少しだけ」と包み隠さず告白。



最後に、今の若い人に向けて「Keep doing what you like. No influence. Just 何好き。Believe. これ、Important.」とメッセージ。好きなことを貫き通す大切さを力強く語り、動画を締めくくった。