「あまりにも残酷だ」前節14−０の中国が再び大爆発！怒涛の“12−０”圧勝に海外衝撃！「まるで高校生対小学生」「息子が『卓球の試合？』と尋ねてきた」【U-17アジア杯予選】
11月26日に行なわれたU-17アジアカップ予選の第３節で、グループAの開催国・中国がブルネイと対戦。12−０で圧勝し、３連勝を飾った。
第２節の東ティモール戦で14−０と大勝した中国は、勢いそのままにこの試合でも怒涛のゴールラッシュを披露。11分にチャオ・ソンユアンがヘッドで決めた先制点を皮切りに前半だけで６ゴールを奪うと、後半も攻撃の手を緩めず、６点を追加した。チャオ・ソンユアンはなんと一人で６発を叩き込んでいる。
この結果に、海外のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「あまりにも残酷だ」
「中国はこのグループで、全チームをコテンパンにするつもりだ」
「20−０でもおかしくなかった」
「息子に11−０でリ―ドしていると伝えたら、『卓球の試合？』と尋ねてきた」
「中国のGKは何色のユニホームを着ていた？」
「まるで高校生対小学生のようだった」
「どうしたらこんなスコアになるんだ」
３試合で30得点・０失点の中国は次節、スリランカと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
