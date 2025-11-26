Maison Kitsuné × G-SHOCKの新コレクション！
CASIOのアイコニックな時計ブランド「G-SHOCK」と、パリのライフスタイルブランドMaison Kitsunéがコラボレーション！両ブランドが融合した新作『GA-2110MK』は、パリのオスマン建築にインスパイアされたナチュラルでエレガントなカラーリングが特徴です。オレンジのベゼルがアクセントとなり、洗練された時計はクラシックでありながらモダンなデザインが魅力。
パリと東京が融合した新作『GA-2110MK』
『GA-2110MK』は、G-SHOCKの精密な技術と、Maison Kitsunéの洗練されたパリらしいデザインが見事に融合した時計です。
ベースとなったのはG-SHOCKの人気モデル「GA-2100」で、パリのオスマン建築からインスパイアされたカラーパレットが魅力。
ナチュラルでニュートラルな色調に、大胆なオレンジのベゼルがアクセントとなり、パリの夕焼けの温かみを感じさせます。
シンプルながらもエネルギッシュな印象を与えるデザインは、どんなコーディネートにも合い、日常使いに最適です。
Maison Kitsunéのシグネチャーエレガンス
Maison Kitsunéはファッション・音楽・カルチャーのバランス感覚に基づいた洗練された美学を持つブランド。
そのエッセンスが詰まった『GA-2110MK』は、シンプルでありながらも深い意味が込められています。
9時位置のインダイアルやバンド付け根にはMaison Kitsunéの象徴であるFoxエンブレムがあしらわれ、遊環や裏蓋にはブランドロゴが刻印されています。
このシグネチャーディテールが、時計に高級感と独自のアイデンティティを与えています。
先行発売と限定パッケージ
『GA-2110MK』は、2026年12月3日よりMaison Kitsuné直営店およびオンラインストアで先行発売され、12月5日にはCASIO公式オンラインストアやG-SHOCK STOREなどで正式に販売されます。
また、商品の発売に合わせて、Maison Kitsuné青山店と大阪店では、11月26日から実物商品の先行展示も行われます。
特別なパッケージに包まれたこのコラボレーション時計は、洗練されたパリの美学を感じながら、あなたの日常に特別なエッセンスを加えてくれます。
パリと東京を繋ぐ洗練のコラボレーション
Maison KitsunéとG-SHOCKのコラボレーションによる『GA-2110MK』は、パリのエレガンスと東京のエネルギーを見事に融合させた時計です。
クラシックでありながら先進的なデザインは、日常使いにも特別な瞬間にもぴったり。シグネチャーディテールと洗練されたカラーパレットが、持つ人に洗練された印象を与えること間違いなし。
このコラボレーションモデルは、あなたのスタイルに新たな輝きを加えてくれるでしょう。