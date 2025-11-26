NTTソノリティは、12月1日23時59分まで開催されている「Amazonブラックフライデー」にて、耳をふさがない「耳スピ」シリーズのイヤフォン/ヘッドフォンを最大30％ OFFのセール価格で販売している。26日16時に編集部が確認したところ、ヘッドフォン型の「nwm ONE」は約21％ OFFの31,482円、完全ワイヤレスイヤフォン「nwm DOTS」は22％ OFFの18,810円だった。

「nwm ONE」

「nwm GO」

ネックバンド型「nwm GO」は20％ OFFの13,167円、「nwm MBN001」は30％ OFFの8,415円となっているほか、有線の3.5mmモデル「nwm WIRED 3.5mm」は20％ OFFの3,960円、USB-Cモデル「nwm WIRED USB Type-C」は20％ OFFの4,752円。

「nwm DOTS」

「nwm WIRED USB Type-C」

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください