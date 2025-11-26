トヨタ“新型コンパクトミニバン”「ルミオン」発表！ “シエンタより大きい”「全長4.4m級ボディ」採用！ “6年ぶり復活”な「3列7人乗りマシン」に新モデル南アに登場

トヨタの新型コンパクトミニバン！

2025年11月24日、トヨタの南アフリカ法人はコンパクトミニバン「ルミオン」のマイナーチェンジモデルとなる新たな2025年型を発表しました。

トヨタ“新型コンパクトミニバン”「ルミオン」！

ルミオンといえば、国内では2007年10月に発売され、2015年12月に生産を終了したトヨタ「カローラ ルミオン」という多くのファンに愛された個性派コンパクトカーが思い浮かぶかもしれません。

【画像】超カッコいい！ トヨタ“新型コンパクトミニバン”「ルミオン」を画像で見る！（60枚）

ボディサイズは全長4210mm×全幅1760mm×全高1630mmで、全幅が1700mmを超える3ナンバー枠のワイドなボディを有していました。パワーユニットには1.5リッターまたは1.8リッターのガソリンエンジンが設定され、後期型は1.8リッターエンジンがバルブマチック付きの「2ZR-FAE」型にアップデートされるなど、改良が重ねられました。

国内では絶版車となってしまった“ルミオン”ですが、その名は6年ぶりの2021年に海外市場で復活を遂げています。その姿は3列7人乗りのコンパクトミニバンへと変化し、主な展開国は南アフリカやインドといった新興国市場となっています。

このルミオンは、スズキが展開する3列シート7人乗りMPV「エルティガ」をベースとしたOEM供給車です。

3列7人乗りのコンパクトミニバンですが、後席ドアは日本のミニバンでは定番のパワースライドドアではなく、一般的なヒンジ式ドアです。

ボディサイズは全長4420mm×全幅1735mm×全高1690mm、ホイールベースは2740mm。国内で販売されている車種でいえば、「シエンタ」よりやや大きいサイズ感です。

そんなルミオンのマイナーチェンジモデルが2025年11月24日に発表されました。

エクステリアでは、新デザインのリアバンパーとリアコンビネーションランプが採用され、ルーフエンドスポイラーとルーフサイドスポイラーは全グレード標準装備に。選考して導入されていた大胆なブラックメッシュグリルと相まって、より力強い印象を与えます。

インテリアでは、ミドルグレードであるSXに2列目用のUSB Type-Cポートを追加。

さらに最上級グレードTXでは2列目と3列目の両方にType-C充電ソケットが新たに設定されました。

パワートレインは、継続して最高出力104馬力・最大トルク138Nmを発揮する1.5リッターガソリンエンジン「K15B」を搭載。これに組み合わされるのは5速MTもしくは4速ATです。

燃費は約16.12km／Lを発揮し、最高速度はMT車が175km／h、AT車が170km／hです。

安全装備面では、全モデルでサイド＆カーテンエアバッグを標準装備し、3列目には従来2個だったヘッドレストが3個に増加。さらに2列目中央席のシートベルトが3点式にアップグレードされました。

南アフリカでの価格は、30万7900ランド（約270万円）から40万3600ランド（約360万円）です。