11月22日、東京・表参道で多くの人々が何やら上を見上げている。その視線の先にいたのは超人気アイドルで――。

同日、表参道にある高級ブランド「ブルガリ」にいたのはSnowManの目黒蓮だ。新アンバサダーに就任したことで記者会見をおこなっていた。シックなスーツに身を包み、同ブランドのアクセサリーをつけると、爽やかな笑顔を見せている。イベントは非公開だったが、ガラス張りの店舗の2階でおこなわれていた会見を一目見ようと、ファンが集結。通りかかった通行人は驚いた様子で様子を語る。

「高級ブランドが並んでいる通りはいつも賑わいを見せていますが、この日は『ブルガリ』の前だけ人であふれていたので、何事かと思えば目黒さんが来ていました。なかには、店舗の前にある歩道橋から見ようとするファンもたくさんいましたよ。100人以上集まったファンはほぼ全員女性で、帰り際も目黒さんが乗る車に向かって手を振っていましたね」

目黒といえば、2024年2月に高級ブランド「FENDI」にも日本人男性初のアンバサダーに起用されている。ちょうど1年後には、イタリア・ミラノで開催された「2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクション」に参加するなど海外での活動を広げており、2026年からは長期間にわたり日本を離れることも公表されている。

「目黒さんはディズニープラスドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演のため、2026年1月からカナダ・バングーバーでの撮影が始まります。同作は日本語を主体としつつも、ハリウッド制作・海外市場向けの大規模国際プロジェクトで、世界に向けた俳優としての大きな挑戦となります。

もともと目黒さんは海外での活動を視野に入れていたので、多忙な合間に苦手だった英語の勉強に取り組み『FENDI』のイベントでは流暢な英語を披露するほど成長しました。

2024年に『ブルガリ』のアンバサダーに起用された事務所の先輩である中島健人さんは、同年、全編英語のHuluオリジナル作品『コンコルディア Concordia』に重要な役どころで起用されています。中島さんのように、アイドルの枠を超えて世界で通用する俳優への道が期待されていますね。

今回、多くのファンが集まったのも、気軽に国内で目黒さんの姿を見られる機会が減るからでしょう」（芸能ジャーナリスト）

とはいえ、世界の “めめ” が見られるのももうすぐだ。