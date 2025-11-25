お笑いコンビ、空気階段の水川かたまりが24日深夜放送のTBS系「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。慶大に進学した理由を明かした。

相方の鈴木もぐらが「雨の傍聴席、おんなは裸足…」を観劇し、出演していた松たか子に感激した話を展開。千葉出身のもぐらは、松たか子に東京を感じると力説した。

水川は「俺、東京に行きたいとかなかったから。大学進学をどこにするっていうので。友達が慶応に行くって言うから一緒に行こうよと」と反応。続けて「調べたら、竹内由恵さんがミス慶応で。なんてキレイなんだと思って。竹内由恵さんに会おうと思って、法学部政治学科を志しましたから」と語った。

さらに「結構、序盤は後悔していた。なんてところに来てしまったんだと。ただ来ただけだから」と当時を回想した。

水川は岡山県の高校から慶大法学部政治学科に進学したのち、中退している。

現在フリーアナの竹内は慶大法学部政治学科を卒業。在学中はミス慶応に輝いた。08年にテレビ朝日へ入社。19年3月に同学年の男性医師と結婚、同年に退社。21年2月に第1子となる長男、23年8月に第2子を出産したことを報告した。