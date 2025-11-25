»°Ã«¹¬´î¥É¥é¥Þ¡Ö»ëÄ°Î¨3¡ó¤ÎÂç¥³¥±¡×¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¸ì¤ë¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤È¤Î¡Ú·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Û
Ì±ÊüGPÂÓ25Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿»°Ã«¥É¥é¥Þ¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î3¡óÂæ¤ËÆÍÆþ
¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¡£ÄÌ¾Î¡È¤â¤·¤¬¤¯¡É¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤ËËþ¤Á¤¿·àÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ÈºÃÀÞ¡¢ÀÄ½Õ·²Áü·à¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¡£
µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù ¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ù¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢NHK¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥Â¥ª¤Î»þ´Ö¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥Ã¥×ºî²È¤Î»°Ã«¹¬´î¡£É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ëµÓËÜ²È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î»°Ã«¤¬Ì±Êü¶É¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊüÁ÷Á°¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï5.4¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â»ëÄ°Î¨¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¤È²¼¹ß¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î19ÆüÊüÁ÷¤Î8ÏÃ¤Ï3.4¡ó¡ÊÆ±¾å¡Ë¤È¤¤¤¦´í¸±¿å°è¤Ë¤Þ¤ÇÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥É¥é¥ÞÎ¥¤ì¡É¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢GPÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç3¡ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°Î¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÉÔÉ¾¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢SNS¤Ç¤â¡Ö²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö1ÏÃ¤ÇÃ¦Íî¤·¤¿¡×¡Ö»°Ã«¹¬´î¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¤½¤í¤¨¤ë¤âÂç¥³¥±¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤¤¤Ã¤¿º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤«¤é¾®ÎÓ·°¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢°æ¾å½ç¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢À©ºîÈñ¤â1ÏÃ¤¢¤¿¤ê8000Ëü±ß¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤òÀß±Ä¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¥ã¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤âÍ½»»ÌÌ¤Ç¤âËÜµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÈÂç¥³¥±¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡È¤â¤·¤¬¤¯¡É¤¬Îò»ËÅª»´ÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¶È³¦¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢µÓËÜ²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ì±Êü¥¡¼¶É¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë40Âå¤ÎÃËÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦£Á»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡È¤â¤·¤¬¤¯¡É¤¬¤³¤ì¤À¤±Âçµ¬ÌÏ¤ÊÍ½»»¤ÈÀëÅÁ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯¿ô»ú¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾éÄ¹¤À¤Ã¤¿½é²ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¤ò¥À¥é¥À¥é¤È¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤«Âç¤¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ø¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü·à¤Ï¡¢»°Ã«ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
½©¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÊÌ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£²¦Æ»Ï©Àþ¤È¤¤¤¨¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢1ÏÃ¤Ë°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤äYouTube¤Ê¤É¤ò´Ñ¤ë¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ï¿©¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤â»°Ã«¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ËÜ¿Í¤â½ñ¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¿¾¯¤Ï¸½ºß¤Î»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤È¡È¤â¤·¤¬¤¯¡É¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢£Á»á¤ÏÄã»ëÄ°Î¨¤¬Â³¤¯ÊÌ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þÂåÀßÄê¤äÊª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤¹¤®¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£1980Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¡¢±é·à¾®²°¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¡¢·àÃÄ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ä¡Ä¡£»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î»ä¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Æ¤·¤ß¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡£
¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡É¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²û¤«¤·¤¤Æü¾ï¤È¤¤¤¦¤è¤ê»ñÎÁ±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤äÎò»Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿£Á»á¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤âÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤â¾¼ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀßÄê¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¶µ»Õ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÎáÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÏÃ¤´¤È¤Ëµ¯¤¤ë¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡È¤â¤·¤¬¤¯¡É¤Ï¼çÍ×¥¥ã¥é¤¬±é½Ð²È¤äÊüÁ÷ºî²È¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤âÈó¾ï¤ËÃê¾ÝÅª¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¸³è¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¶¾ð°ÜÆþ¤¬Æñ¤·¤¤¤·¡¢¿¼·¡¤ê¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
3ÏÃ°Ê¹ß¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦·¨¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ä¶ìÇº¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½éÆ°¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î±é·à¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¤Û¤È¤Ü¤·¤ë¾ðÇ®¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤¹¤®¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
