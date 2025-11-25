Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡ÙÀÚ½ÐæÆÌò¤Ç½Ð±é¡¡¥Õ¥¸¥¢¥Ë¥á½éÀ¼Í¥¤Ç¡Ö°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡2026Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¡Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤Ë¡È¿§ÃËÁÈ¡Ê¤¤¤í¤ª¤È¤³¤°¤ß¡Ë¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÚ½ÐæÆ¡Ê¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÆ²ÎíÌò¡¦´ØÃÒ°ì¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º´µ×´Ö¤¬±é¤¸¤ëÀÚ½ÐæÆ¤Ï¡¢Ä¹È±¤ÇÈþ·Á¤ÊÍÆ»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¤¤À³Ê¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤â¤¹¤ë¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Î©¤Á»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÆ²ÎíÌò¤Î´ØÃÒ°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î21Æü¤ËÅìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤ÆÂè1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ñÌÌÁÈ¤Î5¿Í¤ò±é¤¸¤ë´Ø¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¾®ÎÓÀé¹¸¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º´µ×´Ö¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¶¦¤Ë°ìÂÁá¤¯Æ±ºî¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤ç¤¦25Æü¤è¤êÃêÁª¿½¹þ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ÄÀ¤È¤È¤é¤¨¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î»õ¼Ö¤È¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î°ìÆ²Îí¤¿¤Á¸ÄÀË¤«¤Ê5¿ÍÁÈ½¸ÃÄ¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤¬³èÌö¤¹¤ë³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£1980Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡Ø£³Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤1982Ç¯¡Á87Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ë²þÂê¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£1985¡Á1987Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¡¢1986Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢´ñÌÌÁÈ¤Î°ìÆ²ÎíÌò¤ò´Ø¡¢Îä±Û¹ëÌò¤òÉðÆâ¡¢½ÐÀ¥·éÌò¤ò¾¾²¬¡¢Âç´Ö¿ÎÌò¤ò¾®ÎÓ¡¢ÊªÀ±ÂçÌò¤ò¸ÍÃ«¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÏÀîÍ£Ìò¤òÇòÀÐÀ²¹á¡¢±§Î±Àé³¨Ìò¤òÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ö¥ó¤¬Ã´Åö¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤ä¡¢Perfume¡¢À±Ìî¸»¡¢Æ£°æÉ÷¡¢Vaundy¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿´ØÏÂÎ¼¤¬Ì³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
º´µ×´Ö¡§¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¤ò¤³¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ÀÚ½ÐæÆ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´ñÌÌÁÈ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤â¤·³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´µ×´Ö¡§Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸²½º×¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ëº£¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤Þ¤Þ»²²Ã¤Ç¤¤¿¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
