¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾å¾ì¤ÎNE:Èæ¸î¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö3Ç¯¸å¡×¤ËÅÒ¤±¤ë²ÁÃÍ¤Ï
¡¡NE¡Ê441A¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ë¡£11·î4Æü¤ËHamee¡Ê3134¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¡Ë¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾å¾ì¤·¤¿¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î¿·´é¡£2007Ç¯¤ËHamee¤Ç¡¢¡ÖEC»ö¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¶ÈÌ³¤ÎÈÑ»¨²½¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿»ö¶È¡£ECÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤È¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à:¥Í¥¯¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¹â¹»¤Î1Ç¯ÀèÇÚ:»å°æ½ÅÎ¤»á¤Î¤Û¤ÜÆü¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¦Çä¾å¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë
¡¡Èæ¸îÂ§ÎÉ¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£º¬¤Ã¤«¤é°ÕÃÏ°¤Ê»ä¤ÏËÁÆ¬¡¢¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö³ô²Á¤Ï¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡£NE¤Î¤³¤Î´Ö¤Î³ô²ÁÆ°¸þ¤ò¤É¤¦Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸ø³«¸øÊç²Á³Ê750±ß¤ËÂÐ¤·¸ø³«½éÃÍ750±ß¡£Ä¾¸å¤Ë841±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬º£Æü¤Î»þ²Á¤Ï600±ßÂæÁ°È¾¡£¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡£
¡¡³ô²Á¤Ï»Ô¾ì¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬¸ý¤ò¤Ï¤µ¤àÈÏáÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤ÇËÁÆ¬¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¤¬Èæ¸î»á¤Ï¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£3Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö³ô¼ç´Ô¸µºö¤È¤·¤ÆÇÛÅöÀ¸þ30%¥á¥É¡¢Áí´Ô¸µÀ¸þ40%°Ê¾å¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¼ê¸µ¤ËÀÑ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÌÀ¸À¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ï¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£Èæ¸î»á¤ÎÀâÌÀ¤Ï¼Â¤ËÃúÇ«¡¢¤«¤ÄÌÀ²÷¤À¤Ã¤¿¡£Í×ÅÀ¤òµ¤¹¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡*¡ÖEC»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å¤È¤â³ÈÂç¤¹¤ë¡×¡£
¡¡*¡Ö¸½¾õ¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎß·×·ÀÌó¼Ò¿ô¤Ï6600¼Ò°Ê¾å¡£Ç¯´Ö¤ÎÎ®ÄÌÁí³Û¤Ï1Ãû1800²¯±ß¡£¤¬¡¢Âç¼ê»ñËÜ¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂÐ¤·¿©»Ø¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¾¯³Û¤Î·ÀÌóÎÁ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¡£
¡¡*¡Ö¤Û¤ÜÌµÉ÷¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ÀÌó´ë¶È¤ËÂÐ¤·¥Í¥¯¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àetc¡Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£·ÀÌó¼Ò¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¿Ê¤à¡×¡£
¡¡*¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥Û¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏHamee»þÂå¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾å¾ìÄ¾Á°¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó»ö¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ÏHameeÁ´ÂÎ¤Î40%Ä¶¤òÀê¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ÀâÆÀÎÏ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¡Ö¤È¤¯¤È¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾ìÄ¾Á°¤Î10·î¡¢³ÚÅ·¥í¥«¥ë¥³¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö·î´ÖÍ¥½¨¥·¥ç¥Ã¥×¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NE¤ÏÃÏ°è¹×¸¥»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡Ê´ë¶È¡Ë¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È¡Ê¥í¥«¥ë¥³¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¾å°Ì1%¤ÎÅ¹ÊÞ¡£¼õ¾Þ¤Î°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£Á´¹ñ¤ÎÅö³º´ë¶È¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡¢¹¹¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¼èºàÅöÆü¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð¸³Â§¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¾®¤µ¤¯À¸¤Þ¤ì¤ÆÂç¤¤¯°é¤Ä¡×¡£Èæ¸î»á¤Î¡Ö¸ø¸À¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö3Ç¯¸å¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤Î¤â°ìË¡¤«¡¦¡¦¡¦