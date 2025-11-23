¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¡ª »ä¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡ÈÊ¿¶ÑµëÍ¿¡É¤ÈÈæ³Ó
¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¤È18Ëü±ß¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
¤Þ¤º¡¢¼ê¼è¤êµëÍ¿¤È³ÛÌÌµëÍ¿¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÛÌÌµëÍ¿¤È¤Ï¡¢´ðËÜµë¤ä³Æ¼ï¼êÅö¤ò´Þ¤á¤¿Áí»Ùµë³Û¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤ÈÀÇ¶â¡Ê½êÆÀÀÇ¡¢½»Ì±ÀÇ¡Ë¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤¿¶â³Û¤¬¼ê¼è¤êµëÍ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼ê¼è¤êµëÍ¿¤Ï³ÛÌÌµëÍ¿¤Î75%¤«¤é85%ÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢6·î¤«¤é½»Ì±ÀÇ¤ÎÅ·°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼è¤ê³ä¹ç¤¬1Ç¯ÌÜ¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¤Î¾ì¹ç
¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤Ï22Ëü¤«¤é23Ëü±ßÄøÅÙ¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¤Ê¤·¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Ç½»Ì±ÀÇ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤Ï23Ëü±ßÁ°¸å¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¤Î¾ì¹ç
°ìÊý¡¢¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤Ï31Ëü±ß¤«¤é32Ëü±ßÄøÅÙ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î½»Ì±ÀÇÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤Ï31Ëü±ßÁ°¸å¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·×»»¤«¤é¡¢¼ê¼è¤ê7Ëü±ß¤Îº¹¤Ï¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤ÇÌó9Ëü±ß¤Îº¹¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤Î¤«
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ï¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô1～2Ç¯¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÎáÏÂ6Ç¯6·îÊ¬¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡Ê½êÄêÆâµëÍ¿³Û¡Ë¤Ï¡¢ÃË½÷·×¤Ç24Ëü100±ß¡¢ÃËÀ¤Ç23 Ëü9200±ß¡¢½÷À¤Ç24 Ëü900±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¤Î¥±ー¥¹¡Ê³ÛÌÌÌó22Ëü¤«¤é23Ëü±ß¡Ë¤ÎÉ¾²Á
³ÛÌÌµëÍ¿¤¬Ìó22Ëü¤«¤é23Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¤Ï¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤ÆÉ¸½àÅª¤ÊµëÍ¿¿å½à¤Ç¤¹¡£
¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¤Î¥±ー¥¹¡Ê³ÛÌÌÌó31Ëü¤«¤é32Ëü±ß¡Ë¤ÎÉ¾²Á
°ìÊý¡¢³ÛÌÌµëÍ¿¤¬Ìó31Ëü±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¿¶Ñ¤ò7Ëü±ßÄøÅÙ¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤êÌó29 %¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¤«¤Ë¹â¤¤µëÍ¿¿å½à¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·Â´½éÇ¤µë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë
¶áÇ¯¡¢¿·Â´¤Î½éÇ¤µë¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Î¿·µ¬³ØÂ´¼Ô¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç³ØÂ´¤Î½éÇ¤µë¤ÏÎáÏÂ5Ç¯¤Ç23Ëü7300±ß¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ç24Ëü8300±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Ç1Ëü1000±ßÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¼ã¼ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î·ã²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¼ê´ë¶È¤äÆÃÄê¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½éÇ¤µë¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ëµëÍ¿³Êº¹
ÎáÏÂ6Ç¯¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤ÎÄÂ¶â¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤ò´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Âç´ë¶È¤Ç36Ëü4500±ß¡¢Ãæ´ë¶È¤Ç32Ëü3100±ß¡¢¾®´ë¶È¤Ç29Ëü9300±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Â´»þÅÀ¤Ç¤â¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½éÇ¤µë¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¤Î¥±ー¥¹¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤äµëÍ¿¿å½à¤Î¹â¤¤¶È³¦¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤Ë¤è¤ëµëÍ¿º¹
Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»º¶ÈÊÌ¤Ç¤âÄÂ¶â¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¦ÊÝ¸±¶È¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦Ç®¶¡µë¡¦¿åÆ»¶È¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÄÂ¶â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½ÉÇñ¶È¡¦°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦ÁªÂò¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤ÎµëÍ¿¿å½à¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Ç¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¡Ê³ÛÌÌÌó22Ëü¤«¤é23Ëü±ß¡Ë¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ê¼è¤ê25Ëü±ß¡Ê³ÛÌÌÌó31Ëü±ß¡Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤êÌó29%¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
Ìó7Ëü±ß¤Î¼ê¼è¤êº¹¤ÏÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È³¦¤Ë¤è¤ëµëÍ¿³Êº¹¡¢¶áÇ¯¤Î½éÇ¤µë¾å¾º·¹¸þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤êÆÀ¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Îº¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤È¤ÎµëÍ¿º¹¤Ë¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎµëÍ¿¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
