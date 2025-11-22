「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」の設立を発表

ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、ファミリー財団「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」を立ち上げたことをインスタグラムで報告した。ファンが注目したのは、“家族4人”のロゴ。「素敵なロゴだね」と反響を呼んでいる。

大谷はこの日、ストーリーズ機能にて財団設立を発表した。財団の公式サイトでは理念が掲げられており、「私たちの使命は、子どもたちが運動を続け、健やかに生きることを後押しする取り組みに資金を提供することで、より健康で幸せなコミュニティをつくることです。あわせて、救助・保護・ケアを必要とする動物たちを守り支えるプログラムも支援します」と説明している。

そして財団のロゴには、妻・真美子さんと長女、愛犬・デコピンとみられるデザインが施されている。「家族のロゴかわええな」「ロゴが可愛いの」「ロゴマークが正に大谷ファミリー！」とロゴのデザインが早速話題に。

さらに、「娘ちゃんでかくない？笑」「真ん中に娘ちゃん」と長女に注目する声も。大谷は今年4月に長女の誕生を報告しており、まだ0歳。一方でロゴの娘はかなり成長しており、ファンも驚いたようだ。

大谷は今季、レギュラーシーズンで自己最多55本塁打を放ち、投手としても復帰。ポストシーズンでもチームの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献し、3年連続4度目のMVPも受賞した。（Full-Count編集部）