11月22日は「いい夫婦」の日。毎年この時期には「いい夫婦ランキング」がワイドショーなどで報じられるが、では逆に「意外と続いている」と思われている有名人カップルは？

女性1000人にアンケートをとってみました!

「仮面夫婦だと思ってたら…」

「毎日早朝から奥さんが仕事しているから」（東京都・44歳）、「子どもをつくるタイミングを逃してしまいそうな仕事量」（静岡県・47歳）

夫婦の働きぶりを心配する声が多かった、'23年に妻の“職場”で結婚発表した俳優の中村倫也と水卜麻美アナウンサーが5位に。水卜アナがMCを務める『ZIP！』（日本テレビ系）の放送中に中村が生出演し、結婚を発表。ノーマークだった大物カップル誕生に驚いた視聴者は多いだろう。

芸能事情に詳しいライターの津田春子さんは、

「結婚発表の際に中村さんが水卜さんの体形を揶揄するような“いじり”をして意外とモラハラ気質？と言われたりもしましたが、好きな子をついいじっちゃうタイプなんでしょうね。

でもそれをずっと続けていると、奥さんが嫌になっていくパターンが多いですよね。それと2人とも忙しすぎて、すれ違いを心配する視聴者は多いのでは」

来年で結婚3周年。仲むつまじい姿をまた見たい？

続いたのは、

「仮面夫婦だと思ってたら2人目を産んだから驚いた」（神奈川県・38歳）、「夫の仕事に協力的じゃなさそう」（福岡県・53歳）

先の自民党総裁選に敗れ、総理の座を逃した小泉進次郎議員とアナウンサーの滝川クリステル夫妻が4位に。

総理官邸での寄り添い会見は6年前。今ではツーショットを見ることもない2人だが、

「ファーストレディーになり損ねた滝川さんですが、本人は残念がるどころか安堵しているそうですよ。そもそも“政治家の妻はこうあるべき”という形にとらわれず自分のスタイルを貫けるから結婚を決意した、と会見の際に言っていました。

その言葉どおり、選挙の手伝いや地元の集まりにはあまり顔を出さない滝川さんですから、別れそうと見る有権者が多いのでしょうね」（永田町関係者）

ファーストレディーとして“おもてなし”する滝川を見る日は来るのだろうか。

スキャンダルも乗り越えた夫婦

「すぐ山ちゃんが捨てられちゃうと思ってた」（千葉県・48歳）、「大阪の朝ドラの仕事を入れたとき、別れると思った」（大阪府・55歳）

'19年に相方で恋のキューピッドであるしずちゃんを伴って結婚会見を開いた、芸人の山里亮太・女優の蒼井優が3位に。

「蒼井さんといえば共演した俳優とたびたび浮名を流していたことから“魔性の女”と呼ばれていました。結婚会見では山里さんが“そんな人間（魔性の女）じゃないっていうのを僕はずっと見ていた”と発言し、蒼井さんが涙ぐむ場面も。

その言葉どおり、結婚してからは浮いた話もなく、今年の夏には山里さんがMCの朝の情報番組『DayDay．』（日本テレビ系）に蒼井さんがゲスト出演し、仲むつまじいツーショットが話題に。それぞれが家族のエピソードをたびたび披露しているし、本当に仲の良い家族なんだろうなっていう感じがしますね」（津田さん）

これで別れたりしたら女優が過ぎる!?

「あの不倫で別れなかったのがすごい」（埼玉県・33歳）、「渡部のどこがいいのだろう」（長崎県・28歳）

2位は芸人の渡部建と女優・モデルの佐々木希夫妻。もともと不釣り合いといわれていたが結婚3年目に夫・渡部の「多目的トイレ不倫」が報じられ離婚も噂されていたが─。

「佐々木さんはその後も渡部さんを支え、スキャンダル後に第2子も出産しました。アクセサリーデザイナーとの金銭トラブル時は、逆に渡部さんが佐々木さんをフォローしている様子がうかがえました。

スキャンダルから5年たった今年、佐々木さんはテレビ番組で“いまだに許していない”と不倫報道について初めて言及しました。渡部さんも徐々に活動を再開しているのでこのまま添い遂げる気なのでは。実はスキャンダルの渦中で渡部さん夫妻を飛行機で見かけたことがあるんです。目立たないように家族でエコノミーのいちばん後ろの座席で夫婦仲良さげにしていたので、世間の見る目とは反対に2人は別れないなと思っていました」（津田さん）

佐々木希なら今でも引く手あまただろうに─。

仕事より家庭に専念？

もっとも票を集めた1位は、

「結婚後ガッキーから輝きが消えてしまったように見える」（栃木県・36歳）、「一緒に住んでいないと思う」（長野県・40歳）

アーティストの星野源、女優の新垣結衣夫妻が1位に。ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（'16年・TBS系）の共演をきっかけに'21年に結婚を電撃発表。世間を大いに驚かせた。

昨年には星野源の不倫疑惑を投稿したインフルエンサーに対して星野の所属事務所が法的措置を検討すると発表。星野も自身のラジオ番組で新垣とともにデマを否定した。芸能ジャーナリストは、

「このときの対応に“過剰”とか“逆に違和感”などという声が上がりましたが、デマが蔓延する状況を問題視してきちんと声を上げるという極めて現代的な夫婦だなと思いました。ガセネタで誹謗中傷するというSNSムーブに彼らのような有名人が毅然と対応するというのはとてもいいことだと思いますし、カッコいい。最近では新垣さんの露出が減っているので家庭に専念したいのでは」

離婚しそう、というのはガッキーファンの願望!?

余計なお世話を繰り広げたランキングですが、世間から何を言われようが続いている「いい夫婦」なのは間違いない。今後もお幸せに!