【ZONe ENERGY GAMING 24/7】 11月25日発売 価格：225円

ZONe ENERGY（ゾーン エナジー）は、「プレイステーション」と「日清カレーメシ」シリーズとコラボレーションした「ZONe ENERGY GAMING 24/7」を11月25日より全国で発売する。価格は245円。

「ZONe ENERGY GAMING 24/7」は、“いつでもゲームを楽しんでほしい”という想いを込めて、“365日いつでも”を意味する「24/7（トゥエンティフォーセブン）」を用い、「GAMING 24/7」と名づけられたエナジードリンク。

プレイステーション 5のコントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー」をモチーフに正面へ配置したデザインにより、ゲームらしさをより強く表現している。味は甘濃く満足感のあるマンゴーラッシーフレーバー（無炭酸）。濃厚な味わいの「日清カレーメシ」と一緒に飲んでも、マンゴーの完熟感をしっかりと感じることができる。

発売を記念して6本のゲームタイトルとコラボ

【ZONe ENERGY GAMING 24/7】【日清カレーメシ】

「ZONe ENERGY GAMING 24/7」発売と「PlayStation」および「日清カレーメシ」とのコラボレーションを記念して、6本のゲームタイトルが登場するWeb動画が配信される。

「失敗しても、立ち上がり、困難を乗り越えて、クリアする」というゲーム最大の魅力をテーマに置きながら、「ELDEN RING NIGHTREIGN」、「アストロボット」、「８番出口」、「ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist」、「HUMANITY」、「Lumines Arise」の協力のもと、ゲーマーを応援する内容となっている。

動画は公式YouTubeチャンネルで11月25日17時に公開される予定。

□「ZONe ENERGY」公式YouTubeチャンネル

ゲーミングモニターやヘッドセットが当たるキャンペーンを開催

発売とコラボを記念して、「オールゲーマー応援祭！『ZONe』と『日清カレーメシ』を買って、ゲーミングモニター・ヘッドセットが当たる！キャンペーン」が実施される。

対象の「ZONe ENERGY」と「日清カレーメシ」を購入して応募すると、“プロゲーミングギア”仕様の「ゲーミングモニター INZONE M3」と「ゲーミングヘッドセット INZONE H5」が当たる。

【開催期間】

11月25日10時～12月25日23時59分

【対象商品】

QRコード（※２）シール付き「ZONe ENERGY」全商品

「日清カレーメシ」シリーズ全品（「完全メシ」ブランドの商品は対象外）

（※２）（株）デンソーウェーブの商標登録です。

【景品・当選人数】

＜Aコース＞

ゲーミングモニター INZONE M3：5名様

＜Bコース＞

ゲーミングヘッドセット INZONE H5（ブラック）：10名様

ゲーミングヘッドセット INZONE H5（ホワイト）：10名様

【応募ポイント数】

＜Aコース＞

カレーメシポイント：9ポイント／ZONeポイント：9ポイント

＜Bコース＞

カレーメシポイント：3ポイント／ZONeポイント：3ポイント

【応募・抽選方法】

「ZONe」LINE公式アカウントを「友だち追加」して、ZONeメンバーズプログラムに入会。対象の「日清カレーメシ」シリーズの商品を購入の上、ZONeメンバーズプログラムでレシートを登録すると、ポイントGET。さらに対象の「ZONe ENERGY」商品を購入の上、缶側面に貼られているQRコードを読み取り、ポイントGET。貯まった２種類のポイントを利用して抽選に応募。その場で当落結果が分かります。

※ECサイト購入（電子レシート）は対象外となります。

※ご当選は１アカウントにつき各賞品１回まで、最大３回までです。

□キャンペーンページ

「PlayStation 5超満喫セット」が当たる！店頭タッチキャンペーン

「ZONe店頭キャッシュバックPOP」を店頭で探し、QRコードをスキャンして応募するだけで、その場でPlayStation 5超満喫セット当たるキャンペーンが開催される。

【開催期間】

11月25日10時～12月25日23時59分

【景品・当選人数】

・「PlayStation 5」-ゲーム機本体（ディスクドライブ搭載モデル）

・「ZONe ENERGY」-6種類 各1ケース

（ZONe ENERGY GAMING 24/7、HYPER ZONe ENERGY、HYPER ZONe ENERGY ZERO、HYPER ZONe ENERGY BLACK PUNCH、HYPER ZONe ENERGY WHITE SODA、ZONe POWER MORNING ENERGY）

・「日清カレーメシ」-6種類 各１ケース

（日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー、日清カレーメシ 欧風ビーフ、日清カレーメシ シーフード、日清バターチキン カレーメシ まろやか、日清ハヤシメシ デミグラス、日清キーマカレーメシ スパイシー）

上記セット：4名様

【応募方法】

「ZONe店頭キャッシュバックPOP」を店頭で探し、QRコードをスキャンして抽選に応募。その場で当落結果が分かる。

※キャンペーン期間・内容・デザインは変更となる可能性があります。

※抽選への参加は、1アカウントにつき1日1回までです。

□キャンペーンページ

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.

“ プレイステーション ファミリーマーク” 、“PlayStation” および”DualSense”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。