Ž¢¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì500±ßŽ£¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¬°Â¤¹¤®¤¿Ž£¹ñ»ºÌîºÚ¤¬"¹âµéÉÊ²½"¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â
¢£¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì500±ß¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬µ¯¤¤¿ÇØ·Ê
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì500±ß¡×¡£¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÃÍ»¥¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¤ÍèÍ½Â¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2025Ç¯1·îº¢¡¢Å·¸õÉÔ½ç¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤ÊÉÊÉÔÂ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬500±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤ÇÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ï¤º¤À¡£
²È·×¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÌîºÚ¤¬¡¢¹âµéÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤ÇÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤éÀÄ²ÌÊª¤Î²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤Î¸¶Íý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼ûÍ×¤È¶¡µë¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·è¤Þ¤ë¡£2025Ç¯1·î¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤«¤±¤¿·ë²Ì¤À¡£
¤½¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ú¤¶â¤Ï¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÅ·¸õÉÔ½ç¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢11·îº¢¤Ë·²ÇÏ»º¤«¤é°¦ÃÎ¡¦ÀéÍÕ»º¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡Ö»ºÃÏ¤ÎÃ¼¶´ü¡×¤Ç¥ê¥ì¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Çº¬¤ÎÄ¥¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢±«ÉÔÂ¤ÈÄã²¹¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤ÇÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¾®¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ø¤Î¡Ö½Ð²Ù¿ô¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ã¸º¤·¡¢²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£À¤³¦¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤
ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤¬2024Ç¯¤ËÄ´ºº¤·¤¿³¤³°¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö´íµ¡¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î¡Ö¸½¼Â¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤äÅ¹ÊÞ¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢500±ß¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¤¤¤«¤Ë¸½¼ÂÅª¤«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡§¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï4.21¥É¥ë¡ÊÌó650±ß¡Ë¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥ï¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±¤Ç¤â2.98¥É¥ë¡ÊÌó460±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±¤Ç9000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó960±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¯°ìÊý¡¢¥í¡¼¥ï¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±¤Ç¤â3490¥¦¥©¥ó¡ÊÌó370±ß¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÃÍ»þ¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤À¡£
¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê¹ë½£¡Ë¡§8.80¹ë¥É¥ë¡ÊÌó890±ß¡Ë¤ÇÊÂ¤Ö°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï2.80¹ë¥É¥ë¡ÊÌó280±ß¡Ë¤È²Á³Êº¹¤âÂç¤¤¤¡£
¢¨°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü»þÅÀ¡§1¥É¥ë¡áÌó154±ß¡¢1¥¦¥©¥ó¡áÌó0.107±ß¡¢1¹ë¥É¥ë¡áÌó101±ß¤Ç·×»»
»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¹âÆ¤À¡×¤È¶Ã¤¯500±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï¡¢³¤³°¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±¤Î²Á³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥ï¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±¤Î²Á³Ê¤Ç¤µ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÊ¿»þ¡×¤Î²Á³Ê¡Ê150¡Á200±ß¡Ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¢£²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤â¡ÖÇÀ²È¤¬ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥ï¥±
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ²·Çä²Á³Ê¤Ï¡¢²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡Ö1kg¡á100±ßÁ°¸å¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤Äã²Á³Ê¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£³¤³°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÊ¿»þ¡×¤Î²Á³Ê¤¬¤¤¤«¤Ë°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤Î¡Ö°Â¤¹¤®¤¿Ê¿»þ¡×¤È¡Ö¹âÆ¤¹¤ëÍ»ö¡×¤Î·ã¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¡ÖÌîºÚ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢ÇÀ²È¤¬ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤òÀ¸¤à¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢Á´¤¯µÕ¤À¡£ÌîºÚ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤â¡¢ÇÀ²È¤Î¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÌ·½â¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤³¤½¤¬¡¢ÇÀ²È¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿¿ÈÈ¿Í¡¡§µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¾ïÂÖ²½
¤Þ¤º¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤·¤ÆºÇ¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÅ·¸õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¡£¡ÖÌîºÚ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä¹±«¤äÆü¾ÈÉÔÂ¤Î¤»¤¤¡×¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸Å¤¤¡£»ä¤¬¼èºà¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ò²ó¤ëÃæ¤ÇÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö°Û¾ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ïÂÖ¡×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
ÃÈÅß¡§ÉÂ³²Ãî¤¬±ÛÅß¤·¡¢½Õ°Ê¹ß¤ÎÈï³²¤ò¿ÓÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¡§Èª¤ÎÅÚ¾í¤òÎ®¤·¡¢ºîÊª¤òÊªÍýÅª¤ËÇË²õ¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Öºî¤ì¤ë¾ì½ê¡×¡Öºî¤ì¤ë»þ´ü¡×¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³Î¼Â¤Ë¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¸¶¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ç¤â²Æ¾ì¤ÎÀ¸»º¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»ºÃÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÌ¾å¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥«¥Ã¥ÈÌîºÚºÇÂç¼ê¡×¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè½é¤á¤ÆÃÍ¾å¤²
¤³¤Î¶¡µëÉÔ°Â¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ÎÎ®ÄÌ¤âÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ÎÆ°¤¤À¡£ºÇÂç¼ê¤Î¥µ¥é¥À¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤òÁÏ¶È°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÃÍ¾å¤²¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¼ûµë¤Ë±þ¤¸¤Æ²Á³Ê¤òÆ°¤«¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡ÊÊÑÆ°ÎÁ¶âÀ©¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ±¤¸²Á³Ê¤ÇÌîºÚ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¶¡µë¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¨¤ë¡×»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÆ°¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¢£¿¿ÈÈ¿Í¢¡§¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤Î¾å¾º
¡ÖÌîºÚ¤¬¹âÆ¤·¤ÆÇÀ²È¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤Î¸í²ò¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¸½ºß¤ÏÄ´ºº¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¾¯¤·¸Å¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡ÖÉÊÌÜÊÌ·Ð±ÄÅý·×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬ÇÀ²È¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¡Û
¡ÊñÁõ²ÙÂ¤¡¦±¿ÈÂÅùÎÁ¶â¡¡¡Ê28.2¡ó¡Ë
¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤Î¥³¥¹¥È¤À¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢JA¤ä»Ô¾ì¤Ë»ÙÊ§¤¦¡ÖÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¡×¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¡Ö²ÙÂ¤»ñºàÈñ¡×¡¢»Ô¾ì¤ä·ÀÌóÀè¤Ë±¿¤Ö¡Ö±¿Á÷Èñ¡×¡£
¢µ¡³£¡¦ÀßÈ÷´ØÏ¢Èñ¡¡¡Ê24.9¡ó¡Ë
¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ³ÎÁÈñ¤ä¡¢ÇÀµ¡¶ñ¡¦·úÊª¤Î°Ý»ýÈñ¡£
£¼çÍ×»ñºàÈñ¡¡¡Ê23.2¡ó¡Ë
ÈîÎÁÈñ¤È¡¢³²Ãî¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¹â³Û¤Ë¤Ê¤ëÇÀ¶ÈÌôºÞÈñ¡£
¤¼ïÉÄ¡¦ÉÄÌÚÈñ¡¡¡Ê6.8¡ó¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¼ï¤äÉÄ¤ÎÂå¶â¡£
¥Ï«Æ¯Èñ¡Ê¸ÛÍÑÏ«ÄÂ¡Ë¡¡¡Ê2.3¡ó¡Ë
²ñ·×¾å¤Î¡Ö¸Û¤¤¿Í·ïÈñ¡×¤Î³ä¹ç¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¦¤½¤ÎÂ¾¡¡¡Ê14.6¡ó¡Ë
ÃÏÂå¡ÊÄÂ¼ÚÎÁ¡Ë¡¢ÅÚÃÏ²þÎÉÈñ¡¦¿åÍøÈñ¡¢ÀÇ¶â¡¦¸øÅª¤ÊÉéÃ´¶â¡¢»öÌ³ÍÑÉÊÈñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¡¢²ñµÄÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿»¨Èñ¤Ê¤É
¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î¼åÅÀ¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤½¤Î²Á³Ê¤Ï±ß°Â¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ÊªÎ®¡Ê2024Ç¯ÌäÂê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£ÇÀ²È¤Î¡ÖÆâÉôÅØÎÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¹¥È¾å¾º¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹½Â¤Åª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡ÖÏ«Æ¯Èñ¡×¤Î¥³¥¹¥ÈÈæÎ¨¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£²ñ·×¾å¤Î¡Ö¸ÛÍÑÏ«ÄÂ¡×¤Ï¤ï¤º¤«2.3¡ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï10a¤¢¤¿¤êÌó85»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡Ê52.6¡ó¡Ë¤¬¡Ö¼ý³Ï¡¦Ä´À°¡¦½Ð²Ù¡×¤È¤¤¤¦¡¢µ¡³£²½¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿Í¼ê¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ÎÀÈ¼å¤Ê¹½Â¤¤Ï¡¢Ê¿À®29Ç¯¡Ê2017Ç¯¡Ëº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ñºà¹âÆ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥ÄÇÀ²È¤Ï¡¢Á´Êý°ÌÅª¤Ê¥³¥¹¥È¾å¾º¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£
1¡¥Ï«Æ¯Èñ
¡Ö¼ý³Ï¡×¤È¤¤¤¦¿Í¼êºî¶È¤òµ¡³£²½¤Ç¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ï«Æ¯Ã±²Á¡Ê»þµë¡Ë¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÊ¿À®19Ç¯¡Ê687±ß¡Ë¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯¡Ê1055±ß¡Ë¤Ø¤ÈÌó1.5ÇÜ¤Ë¹âÆ¡£¥³¥¹¥ÈÈæ2.3¡ó¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ç¤ÏÅþÄì¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¡¥ÊñÁõ¡¦±¿ÈÂÈñ
¥¥ã¥Ù¥ÄÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥³¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¹àÌÜ¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¦»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¡§ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¡Ö½ôºàÎÁ¡×¤Î²Á³Ê¡ÊÎáÏÂ6Ç¯Êª²Á»Ø¿ô¤ÇÎáÏÂ2Ç¯Èæ116.9¡ó¡Ë¤¬ÊñÁõÈñ¤òÄ¾·â¡£
3¡¥µ¡³£¡¦ÀßÈ÷¡¦»ñºàÈñ
ÇÀ²È¤ÎÅØÎÏ¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥ÄÀìÍÑ¤ÎºÇ¿·Åý·×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖÊÆ¡×¤ÎÀ¸»º¥³¥¹¥È¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î°Û¾ï¤Ê¹âÆ¤Ö¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¡¢ÊÆÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿À®29Ç¯¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯¤Î´Ö¤Î¥³¥¹¥È¤Î¾å¾ºÉý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ÈîÎÁÈñ¡§Ìó23.7¡óÁý²Ã
¡¦ÇÀ¶ÈÌôºÞÈñ¡§Ìó10.1¡óÁý²Ã
¡¦µ¡³£²Á³Ê¡§¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï±ß°Â¤ä¸¶ºàÎÁ¹â¤ÇÎáÏÂ2Ç¯Èæ¤Ç10¡Á20¡ó¾å¾º¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ç¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀ²È¤ÎÅØÎÏ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤À¤±¶¯À©Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÑ¶È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤
ÇÀ²È¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¹â¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¼«¤éºï¸º¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤ÎÇúÈ¯¤È¡¢ºï¸º¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÆâÉô¥³¥¹¥È¡Ê¿Í·ïÈñ¡Ë¡×¤ÎÆ±»þ¹âÆ¤ò¡¢²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÀÖ»ú¡Ê¡áÇÑ¶È¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¸»º¼Ô¡ÊÇÀ²È¡Ë¤ÎÈáÌÄ¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÈáÌÄ¡×¤³¤½¤¬¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÆ°¤«¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÇÀ²È¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÀÖ»ú¡×¤Î²Á³Ê¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£ÇÀ²È¤¬ÀÖ»ú¤Ç·Ð±Ä¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢»Ô¾ì¤«¤éÌîºÚ¡Ê¶¡µë¡Ë¤¬¾Ã¤¨¡¢»Ô¾ì¤Î¸¶Íý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤¯¾å¤¬¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ô¾ì¤Î¸¶Íý¤È¤Ï¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤¿¡Ö³°Éô¥³¥¹¥È¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸»º²ÄÇ½¤Ê²Á³Ê¡×¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¥³¥¹¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¡ÖÌîºÚ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤Ê»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì500±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï¡¢ÇÀ²È¤¬ÉÔÅö¤ËÆÀ¤¿¡ÖÍø±×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àè½Ò¤·¤¿¡ÖÇúÈ¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°Éô¥³¥¹¥È¡ÊÊªÎ®¡¦»ñºà¡¦¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÅ¾²Ç¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸»º²ÄÇ½¤Ê²Á³Ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢Ç§¼±¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö500±ß¤¬¹â¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿150±ß¡Á200±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤¬¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É°Â¤¹¤®¤¿¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¤â¤·»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¹âÆ¤·¤¿¥³¥¹¥È¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿·¤·¤¤²Á³Ê¤ò¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈµñÈÝ¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÇÀ²È¤ÏÀÖ»ú¤Ç·Ð±Ä¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊø²õ¡×¤Î°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
À¸»º¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤ÎÌ¤Íè¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»Ô¾ì¤«¤é¶¡µë¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢²Á³Ê¤¬500±ß¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹âÆ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÊÀÚ¤ì¡Ë¤ò¾·¤¯Ì¤Íè¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¡Ö¤Ê¤¼¹â¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤¬ÇÀ¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖºÆÀ¸»º²Á³Ê¡×¤ÇÇã¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢500±ß¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡Ö°Û¾ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆü¾ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤Ð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
ÎëÌÚ Íº¿Í¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë
ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼
1997Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©ÀÐ²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÀ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ²Ì²·²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£Á´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ìó2Ç¯¶Ð¤á¤¿¤Î¤ÁÂà¿¦¡£2022Ç¯¤è¤ê¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤ò¼þ¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¡¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤Ï¤ì¤Î¤Á¥¢¥°¥ê¡ÁÇÀ¶È¾ðÊó¡Á¡×¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
----------
¡ÊÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼ ÎëÌÚ Íº¿Í¡Ë