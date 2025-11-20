大分市佐賀関の大規模火災は、発生から3日目を迎え、燃え広がる危険がなくなったとして鎮圧が発表されました。

【写真を見る】大分市佐賀関の大規模火災、発生から約41時間後に「鎮圧」 住宅170棟以上焼失 離島は延焼中

（渡辺敬大記者）「ところどころ白い煙がいまだに上がっています。懸命な消火ホースで水を撒いている様子もうかがえます」

18日発生した大分市佐賀関の火災。午前11時時点で無人島を含まない半島側では火の勢いが弱まり、燃え広がる危険がなくなったとして、市は20日夕方、鎮圧したと発表しました。

今回の火災では住宅や空き家など170棟以上焼けたほか、強風により現場からおよそ1.4キロ離れた蔦島にまで飛び火し、被害が拡大しました。

（渡辺敬大記者）「今もこちらはもくもくと白い煙が上がっています。無人島ということで消火活動はかなり難航しています」

大分市によりますと、火元とみられる住宅から1人の遺体が見つかり、警察は連絡が取れていない稲垣清さん（76）との関連を調べています。

鎮火のめどがたたない中、佐藤知事は20日午前、現地に入り被災状況を確認するとともに避難所を訪れました。

（佐藤知事）「被災者に聞き取りを行っているところなので、それに応じて住むところなどの対応を進めていきたい」

現場からおよそ600メートル離れた「幸の浦地区」では、火災による水道管の漏水で水圧が低下したため、一部の住宅で水が出にくい状態が続いています。

（住民）「おとといから水は出ないです。洗い物ができない」

上下水道局によりますと、復旧時期は未定だということです。