彼氏と別れ、貯金もほとんどなし…崖っぷちのアラフォー女性がタイに移住したワケ「毎日海が見られて安くお酒が飲める」
アラフォーで彼氏と別れ、さらに貯金もほとんどなし。フリーライターとしてなんとかやりくりしていたものの、仕事の依頼が少しでも途切れれば、口座残高が減っていく--。
「このままじゃ、日本で生活できない……！」
そんなとき、頭をよぎったのが“タイ移住”という言葉。
「毎日、海が見られて、安く酒が飲める生活って最高かも！」
そう思い、貯金ほぼゼロ・彼氏なしという状態から思い切ってタイ・パタヤへ渡ることを決意したフリーライターのカワノアユミさん。
自身の体験をもとにした漫画「アラフォー独身女子がタイへの海外移住を計画中」（原案：カワノアユミ、漫画：プル子）を『コミックエッセイ せらびぃ』（竹書房）で連載中。ユーモアを交えながら、等身大でリアルなタイ移住生活を発信している。
そんなカワノさんにインタビューを実施。作品誕生の背景や、パタヤでの実際の暮らし、家探しの苦労、生活費の工夫など、タイ移住のリアルについて語ってもらった。
◆収入が不安定な中で同棲中の彼氏と別れて…
--日本での生活に限界を感じた理由はなんですか？
カワノアユミ（以下、カワノ）：コロナ禍で同棲していた彼氏が激務になり、ホテル暮らしが続き、自然消滅のような形で別れることになったんです。私はいまアラフォーなのですが、フリーライターで収入は安定しないのに、家賃、社会保険料、税金、最近は物価高……お金がどんどん出ていくので「このまま日本で暮らしていけるのかな？」と将来に不安を感じたんです。そこで「物価の安い国……タイなら日本より暮らしやすいのでは？」と思いました。
--タイの中でも、なぜパタヤを選んだのですか？
カワノ：単純に夜遊びが好きだからです（笑）。2004年に初めて旅行してからタイの夜遊びにすっかりハマりました。パタヤを初めて訪れたのは14年前、知り合いのオジさんに「パタヤに行かずしてタイの夜遊びを語るな！」と言われて、興味を持ちました。当時のパタヤは“不良外国人の街”という印象。女性向けの夜の店はボーイズゴーゴーバーぐらいしかなかったです。
パタヤの魅力はコンパクトな町なのに、ビーチ、夜遊び、おしゃれなカフェ、ローカルエリアとなんでも揃っているところです。バンコクのような渋滞が少なく、のんびりした雰囲気も好きですね。
--移住準備は大変でしたか？
カワノ：本格的に移住を考え始めたのは2年前なのですが、私の年齢でリモートワークしながら長期滞在するには、当時は「学生ビザ」か「タイランドプリビレッジ（外国人向けの長期滞在プログラム）」しか選択肢がなかったんです。
タイランドプリビレッジは費用が5年で65万バーツ（約300万円）〜と高すぎるので、最初は学生ビザを取得することに。費用は授業料込みで5万バーツ（約23万円）、生活費も含めて初期費用は50万円くらいで、少ない貯金を一気にはたきました（笑）。
◆酒好きには天国だけど、日本以上に面倒くさいことも
--実際に移住して想像と違ったことは？
カワノ：思っていたより、タイへの移住はずっと簡単なんだなと。1番お金がかかるのはやっぱりビザなので……お金があればタイランドプリビレッジという方法もあるし、コンドミニアムも1年契約なら安く借りられます。銀行口座も最近は簡単に作れませんが、「窓口で1000万円見せたら作れたよ」という話を聞いたこともあります（笑）。
あと、意外と大変だったのは家探し。エージェントに頼む方法もあるのですが、家賃を上乗せされるのが嫌だったので、とにかく自力で歩いて「FOR RENT」という看板を探しました。
--パタヤで生活してみて大変だったこと、楽しかったことはありますか？
カワノ：トラブルが起きると日本以上に面倒くさいことですね。先日も郵便局のデビットカードで現金を引き出そうとしたら、カードがロックされてしまって。日本に国際電話しても対応してもらえず、やむなく一時帰国しました。あと、夜遊びの誘惑が多すぎて思ったよりもリモートワークが捗りません（笑）。
