【新華社北京11月19日】中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮（しゅ・ほうれん）報道官は19日の記者会見で、日本の高市早苗首相の台湾をめぐる発言が波紋を呼ぶ中、国際的な世論調査でも発言に批判的な見方が約9割に上ったことに関し、高市氏の挑発的な発言は国際社会の強い疑問と懸念を招いていると指摘した。

朱氏は次のように述べた。世論調査の結果は、歴史は忘れられず、改ざんもできないということを明確に示している。高市首相が公然と行った台湾をめぐる挑発的な発言は、台湾海峡問題への介入を図り、抗日戦争勝利の成果を否定し、軍国主義の魂を呼び戻そうとするものだ。国際的正義への冒涜（ぼうとく）であり、戦後の国際秩序に対する露骨な挑発で、中日関係を大きく損ない、国際社会に強い疑問と懸念を抱かせずにはいられない。

調査は、中国国際テレビ局（CGTN）が世界5言語でオンラインで実施した。回答者のうち91.1％が「日本は歴史的罪責を反省し、中国の主権と領土の一体性を十分に尊重すべきだ」と答え、88.9％が「日本側の台湾問題への介入の試みを非難する」とし、88.3％が「高市氏が『台湾有事』を集団的自衛権と結びつける狙いは日本の軍拡に口実を探すことにある」と考えているという結果が出た。