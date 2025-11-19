メンカラな車内に大興奮！Snow Man 岩本照が秩父を巡る、特急ラビュー新WebCM解禁

写真：Snow Man 岩本照出演の新WebCM「じぶんを主語に。秩父」（全3点）

Snow Manのメンバー・岩本照が特急ラビューに乗って秩父を巡る、新WebCM「じぶんを主語に。秩父」キャンペーンがスタートした。

■岩本照が自信を持って伝えたい、秩父の魅力

本キャンペーンは、埼玉県出身で秩父によく訪れるという秩父愛のある岩本が、秩父の人のあたたかさや自然を味わい、素の自分に帰る・自分らしくいられる場所としての秩父の魅力を岩本自らがストーリー形式で発信するもの。

全4本からなるストーリーでは、岩本自らが厳選した秩父の観光スポットや名物グルメなど秩父旅行を、自身が丸一日楽しみながら、本当に良いと思う秩父の魅力を語る内容となっている。

また、全6本のハイライト版は車内ビジョンや西武線駅構内などで展開し、電車に乗る際にも秩父の魅力を感じることができる。

さらに、岩本の秩父旅を楽しむ様子を切り取ったポスターが西武線の車内や駅構内などに掲出されるので、合わせてチェックしてほしい。

■撮影メイキング「いいんですか、こんな贅沢」

◎特急ラビューに初乗車！陶芸にも挑戦

最初の撮影現場は、特急ラビューの車内。岩本は、無邪気にはしゃぐ姿から、思わず見惚れるようなクールな表情まで、多彩な姿で魅了。

また、陶芸シーンの撮影では、店員に笑顔になれるからと教えてもらった言葉、「スパゲッティ」をかわいらしく連呼し、撮影スタッフも思わず声を出して爆笑。岩本の穏やかな人柄が撮影の合間にも存分に発揮された。

◎西武秩父駅でのお土産選び＆“ふっかちゃん”トークも

最後の撮影前には、西武秩父駅でお土産選びも。西武秩父駅ではよく“西武秩父駅前温泉 祭の湯”の温泉に行くという。“ちちぶみやげ市”はあまり来ないとのことで、わくわくした様子でいろいろと見て回る岩本。

散策途中で深谷市ご当地キャラクター・ふっかちゃんのグッズを発見した際、「岩本とどちらが有名か？」と聞かれると「ふっかちゃんじゃないですか（笑）」「大先輩」と地元キャラへの愛を爆発。

そして、グループのYouTubeを始めたばかりの頃にメンバーで深谷を訪れたことを話し、「うち（メンバー）にもふっかちゃんいるんで」と思い出話も語りました。お気に入りの地ビールを求めて散策し、ようやく見つけた瞬間には「あるじゃーん！」と満面の笑みを浮かべ、周囲を和ませた。

◎帰りのラビューでは心地よい睡魔も…

帰りのラビュー撮影では、先程お土産で買った地ビールを早速味わうことに。

「いいんですか、こんな贅沢。ひとりでお酒飲んだり…」と撮影スタッフを気遣いながらも、溢れる笑顔で堪能。途中、うとうとと眠ってしまいそうになる場面もありながらも、それだけリラックスできる秩父旅だったのだろう。和やかな空気に包まれた撮影が終了した。

※メイキング動画は2025年12月4日17時公開予定。

■岩本照「もちろん一番最初に家族に報告しました！」

ここからは本キャンペーンにあたって、岩本照へ行ったインタビューを紹介したい。

◎プライベートでも家族と秩父に行く岩本。オファーの報告は「いちばん最初は家族に」

オファーの話があったときの率直な感想を聞くと「嬉しさと驚きが同時に来ました」とプライベートでよく行く秩父での撮影に喜んだ当時の心境を語った。

また、家族への報告について聞くと、「もちろん一番最初に家族に報告しました！」と即答。家族からは「じゃあラビューで行ってみようよ」と反応を受けたことに対して、「またラビューに乗った感想も聞きたいと思います」と、家族との仲睦まじいエピソードも明かしている。

◎いちばん楽しかったシーンは陶芸体験、おすすめしたい体験は長瀞ラインくだり

今回の撮影の中でいちばん楽しかったシーンについて聞かれると、いちばんを決めるのは難しいと頭を悩ませながらも「陶芸は楽しかった」と回答。その理由は「あのサイズ感のお茶碗を作ったことがなかったので」と、旅の思い出を振り返った。

また、全国におすすめしたい秩父の体験として（長瀞）ラインくだりを挙げ、「その時の天候によっても変わるけど、ガイドさんの説明も勉強になるし、せっかく秩父に行くならやってみてほしいアクティビティのひとつ」だと撮影時の体験も踏まえ語っている。

◎初めての特急ラビュー「僕のメンバーカラーでテンション上がる」

今回、特急ラビューを初体験したは「おしゃれでかわいかった」と笑顔で語るとともに、「たまたま僕のメンバーカラーが黄色なので、黄色に包まれて黄色の椅子に座って…というだけでテンション上がりますね」と、自身のメンバーカラーが印象的な車内に喜ぶ姿も。

◎視聴者へ「この黄色の世界に包まれながら、自然を求めに秩父へぜひ行ってみて」

最後に視聴者へのコメントを聞かれると、「僕が普段から自然が好きで、定期的に自然をチャージしに行くのが秩父」「ちょっと秩父に興味ある、という方もラビューに乗ったらすぐ秩父に行ける」と自身の秩父愛も踏まえて特急ラビューについて言及。

最後には「この黄色の世界に包まれながら、自然を求めに秩父へぜひ行ってみてください」とメンバーカラーのイエローの車内に触れつつ、秩父へ旅行してほしい気持ちを笑顔で伝えた。

■動画：Snow Man岩本照が巡る！新Web CM「じぶんを主語に。秩父」

◎長編版

長編は全4話で構成。池袋駅から西武秩父駅まで最短77分で運行する特急ラビューに岩本が乗車し、自身もカメラを片手に一日で充実した秩父旅行を楽しむという内容だ。

【第一話 特急ラビューで秩父へ】

特急ラビューに岩本が初乗車。車内に入ると、まず黄色い座席が印象的な車内に興奮。座席や車窓に触れながら、「かわいい、黄色！」「おしゃれ！」など車内を楽しむ姿を見せる。

またリクライニングを倒し「座り心地よくて寝ちゃうよ」と満悦の表情を浮かべ、カメラをちらり。子どものように特急ラビューを楽しむ岩本の無邪気な一面が垣間見える。

【第二話 秩父神社とモーニング】※11/21（金）17時公開予定

岩本がよく訪れる秩父神社に到着。「ただいま」の気持ちを込めて、目を閉じ真剣に参拝した後にカメラへ照れ隠しのグッドポーズ。名物・水占みくじでは末吉の結果に「大吉とか出さないタイプなんで、ゆっくりいきましょ」と場を和ませた。

その後喫茶店に入り、コーヒーとトーストを注文。秩父旅の定番コースや朝活プランについて語りながら、コーヒーを片手に和やかな表情を浮かべる。

【第三話 陶芸と豚みそランチ】※11/25（火）17時公開予定

陶芸体験工房に到着。撮影を忘れ、真剣な表情と繊細な手つきで食器づくりに向き合う岩本。すごく上手いと褒められると、照れ笑いしつつ「家では基本自分で作った食器を使っている」と告白。

完成後、店員からの無茶ぶりに、困った表情を浮かべながら笑顔で対応。食器づくりを終え、お昼に炙り豚みそ重をぱくり。大きいお肉を口いっぱいに頬張るシーンをたっぷり1分以上採用！ 岩本の独特な食レポも必見だ。

【最終話 ラインくだりと帰りの特急ラビュー】※11/27（木）17時公開予定

旅の最後に長瀞ラインくだりを体験。自然が好きな岩本は、水しぶきに驚きながらも満面の笑みを浮かべ、緑や水の音にリラックスする様子だ。

西武秩父駅に戻り、お土産に悩んだ末、秩父ビールを見つけ、にっこり。帰りの特急ラビューでは、お土産を手に「わーい」とはしゃぐ姿を見せつつ、さっそく購入した秩父ビールを開封。ビールを一口飲み、目をつぶってじっくり堪能し満面の笑みを浮かべる。お酒を飲みながら旅の思い出を振り返り、「あとは寝るだけ！」とひと言。

特急ラビューに乗り、朝から充実した秩父旅を楽しんだ。

◎ハイライト版

・放映日：2025年11月19日（水）より

・放映場所：西武鉄道車内・駅構内のデジタルサイネージ

西武鉄道イベント情報 OFFICIAL X

https://x.com/seibu_event

西武鉄道 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/seibu_railway_information/

◎その他

・駅ばりポスター（11月19日（水）より西武線駅構内にて順次掲出）

・中づりポスター（11月19日（水）より西武線車内にて順次掲出）

ロケ地：特急ラビュー、秩父神社、カフェ&ギャラリー 武甲庵、陶芸体験工房 一隅舎、ガーデンハウス有隣、長瀞ラインくだり