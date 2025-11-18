ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2025年12月5日（金）より映画『ズートピア２』を劇場公開します。 その公開に先立ち、11月18日（火）に東京ディズニーリゾート内の商業施設・イクスピアリにて「日本全国ズートピア化計画宣言イベント」が開催されました。

イベントには、前作から続投となるクロウハウザー役の高橋茂雄（サバンナ）に加え、新キャラクター・パウバート役の日本版声優を務める山田涼介がサプライズで登場し、会場を大きく沸かせました。

公開日：2025年12月5日（金）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

世界中で大ヒットを記録し、日本でも興行収入76億円超えの社会現象を巻き起こした『ズートピア』の待望の続編がついに公開されます。 動物たちが人間のように暮らす楽園「ズートピア」を舞台に、ウサギの警察官「ジュディ」とキツネの「ニック」が新たな事件に挑みます。

山田涼介がサプライズ登場！会場は熱狂の渦に

イベント会場となったイクスピアリのセレブレーション・プラザには、映画の公開を記念した華やかなクリスマスツリーが登場。

MCと共に登場した「クロウハウザー」役の高橋茂雄が会場を温めた後、

サプライズゲストとして「ズートピア」創設者一族の御曹司・オオヤマネコの「パウバート」役を務める山田涼介が登場すると、集まった観客からは悲鳴のような黄色い歓声が上がりました。

今回がディズニー作品初参加となる山田は、「夢のようです。幼いころからディズニー作品を観ていたので、まさか自分がディズニーファミリーに飛び込めるなんて」と、念願の仲間入りを果たした喜びを語りました。 また、メンバーからの反響について問われると、「解禁翌日に『ディズニー作品やるのか！』と驚かれました」と笑顔でエピソードを披露しました。

最強バディの絆と新キャラクターに注目

最新作の見どころについて、山田は「ジュディとニックの凸凹な関係値が愛らしい。今回はヘビの『ゲイリー』や爬虫類たちが参入し、新しい展開になります」とコメント。 これまで哺乳類しかいなかった「ズートピア」に爬虫類が登場することで、物語はさらに深みを増していきます。

高橋も「『ズートピア』は悪役も含めて全キャラクターに愛嬌がある」と作品愛を熱弁し、「新しい仲間たちがどんな活躍を見せるのか期待してほしい」とアピールしました。 映画では、ズートピア最大の謎を前に、正反対な「ジュディ」と「ニック」の絆が試されるドラマチックな展開が待ち受けています。

「日本全国ズートピア化計画」が始動！

イベントのクライマックスでは、「日本全国ズートピア化計画」の宣言が行われました。 山田が自身の演じる「パウバート」のオーナメントをツリーに飾ると、ツリーが鮮やかに点灯。 まるで「ズートピア」の世界に入り込んだかのような幻想的な光景が広がりました。

この計画の一環として、イクスピアリではシネマイクスピアリの入口サインが「CINEMA ZOOTOPIARI」に変更されているほか、館内各所に特別な装飾が施されています。 さらに、日比谷や名古屋など全国各地でも「ズートピア化」が進行中です。 映画公開に向けて、日本中が「ズートピア」色に染まります。

最後は「劇場公開される日に皆さんと一緒にチケットを買って観に行こうと思っています！」（高橋）、「ズートピア誕生の秘密がいよいよ明らかになります。是非劇場でご覧ください！」（山田）と力強いメッセージで締めくくられました。

ウォルト・ディズニー・ジャパン 映画「ズートピア２」日本全国ズートピア化計画宣言イベントのレポートでした。

