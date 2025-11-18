漫画家・イラストレーターの中本有祐莉（なかもとゆうり）さんの漫画「父が100万円で髪を買った話」が、Xで合計700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

基本的に見た目には無頓着な父。ある日、実家で食事をしているときに、父から「今日の髪形どう？」と質問されて…という内容で、読者からは「パパ、かわいい」「お金で元気が買えるならいいことですね！」「根に持つ気持ちも共感できる」などの声が上がっています。

「まさか髪まで買うとは…」娘が驚いた父の決断

中本有祐莉さんは、Xで漫画を発表しています。2022年には『ビターダイヤモンド』（白泉社）を出版しました。中本有祐莉さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

中本有祐莉さん「小学生の頃に、友達と2人でノートに漫画を描き始めました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

中本有祐莉さん「現在参加中のコルクマンガ専科で『最近感動したこと』というお題がきっかけです」

Q.お父さまが植毛に踏み切ったのはお母様の一言だったのでしょうか。

中本有祐莉さん「母親と父親がどのような会話をしていたかは、父親が決意した場面にはいなかったので、実のところ詳細は分かりません」

Q.食事の席でお父さまから「髪の毛買った」と聞いたときの心境を教えてください。

中本有祐莉さん「父は基本ドケチであるものの、ちょくちょく変な物を買って来るのですが、まさか髪の毛も『買う』とは思いませんでした」

Q.お父さまはその後も満足していますか。

中本有祐莉さん「はい。父は会うたびに『今日の頭どう？』だの、『今回は200本』だのと話してきます。正直私には違いが分からないのですが、母は『毛がないと老けて見えるから、やっぱり増やしてよかったわよ』と言っているので、何かしら見た目の変化はあるようです」

Q.そんなご両親の様子を見て、どのように思いますか。

中本有祐莉さん「今まで見た目にお金をかけることに価値を見出してこなかった両親が、自らのためにオシャレを楽しむ姿は見ていてほっこりします」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

中本有祐莉さん「『髪の毛に100万円！？』という具体的な金額に驚いたコメントもあれば、父のリアクションに対する温かいコメントをいただきました。また、漫画内に入れた私と両親の会話で、私が歯列矯正を始めた際に『美容中毒だ』と両親から罵られた出来事についても、すごく優しいコメントをいただけてうれしかったです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

中本有祐莉さん「女の子を描くのが好きなので、今後は顔が『へのへのもへじ』ではなく、いろいろな女の子を主人公にした作品を発表していきたいです！」