【サンマルクカフェの福袋】チョコクロ刺繍ポーチ&タンブラーにチケットが付いた福袋など 4種を販売

ベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」は12月26日、全国の店舗で2026年の福袋(全4種)を発売する。

販売期間は2026年1月4日までを予定しているが、販売状況により前後する可能性がある。数量限定販売のため、購入個数制限を設ける場合がある。

「サンマルクカフェ」ロゴ

■福袋ラインアップ※価格はすべて税込

〈1〉サンマルクカフェ福袋(5,000円)

〈2〉チョコクロBOX福袋(2,000円)

〈3〉チョコクロチケット福袋(2,000円)

〈4〉オリジナルゆず茶福袋(3,000円)

2026年の福袋は、オリジナルアイテムが入った「サンマルクカフェ福袋」、看板商品のチョコクロがお得に楽しめる「チョコクロBOX福袋」「チョコクロチケット福袋」、物販の人気商品「ゆず茶」の瓶が入った「オリジナルゆず茶福袋」の全4種。

サンマルクカフェ福袋「チョコクロ刺繍ポーチ」「チョコクロチャーム付きタンブラー」

すべての福袋に、販売価格と同額相当以上の「スペシャルチケット(1枚500円相当)」が入っている。今回から、パン商品やセットなどサンマルクカフェの全商品で使用できる。チケットの有効期限は2026年5月31日まで。税込500円未満の商品を注文の場合、おつりは出ない。

〈「サンマルクカフェ福袋(5,000円)」内容〉

〈1〉チョコクロチャーム付きタンブラー

〈2〉チョコクロ刺繍ポーチ

〈3〉スペシャルチケット12枚(1枚500円、計6,000円相当)

※ランダムで「ラッキーチケット(500円相当)」が1枚入っている。

※オリジナル巾着に入れて提供する。

「サンマルクカフェ福袋」

◆チョコクロチャーム付きタンブラー

保温･保冷が可能な300mlのタンブラー。ミニサイズのチョコクロチャームが付いている。ロゴ部分がオレンジ、ブラウンの全2色展開(ランダム)。

サンマルクカフェ福袋「チョコクロチャーム付きタンブラー」

◆チョコクロ刺繍ポーチ

サンマルクカフェらしいオリジナルポーチ。サガラ刺繍のチョコクロを中央に配したデザインで、ふんわりとした触り心地が特徴。タグには「CHOCOCRO」の文字が書かれている。オレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの全5色展開(ランダム)。

サンマルクカフェ福袋「チョコクロ刺繍ポーチ」

サンマルクカフェ福袋「チョコクロ刺繍ポーチ」

〈「チョコクロBOX福袋(2,000円)」内容〉

〈1〉チョコクロBOX(チョコクロ5個入)

〈2〉スペシャルチケット4枚(1枚500円、計2,000円相当)

「チョコクロBOX福袋」は、チョコクロBOX1箱分がお得となる福袋。人気商品「チョコクロ5個入りBOX」と、サンマルクカフェで使える2,000円相当の「スペシャルチケット」が入っている。

サンマルクカフェ「チョコクロBOX福袋」

〈「チョコクロチケット福袋(2,000円)」内容〉

〈1〉チョコクロチケット5枚(1枚でチョコクロ1個と引換え)

〈2〉スペシャルチケット4枚(1枚500円相当、計2,000円相当)

「チョコクロチケット福袋」は、チョコクロ5個分がお得になる福袋。人気商品「チョコクロ」1個と引換えできるチケット5枚と、店舗で全商品に使える「スペシャルチケット」が入っている。

サンマルクカフェ「チョコクロチケット福袋」

チョコクロチケットの有効期限は2026年3月31日まで(2025年12月31日〜2026年1月4日は使用不可)。チケットは一部店舗では使用できない。

〈「オリジナルゆず茶福袋(3,000円)」内容〉

〈1〉オリジナルゆず茶1瓶(500g)

〈2〉スペシャルチケット6枚(1枚500円、計3,000円相当)

「オリジナルゆず茶福袋」は、サンマルクカフェのゆず茶を自宅でも楽しめる、ゆず茶の瓶と「スペシャルチケット」が入ったお得な福袋。

サンマルクカフェ「オリジナルゆず茶福袋」

「オリジナルゆず茶1瓶(500g)」は、果肉入りで甘みと酸味のバランスが絶妙な商品。ドリンクとして飲む以外にも、トーストに塗ったり、料理に使ったりとさまざまなシーンで使える。サンマルクカフェ公式サイトでは、ゆず茶を使ったアレンジレシピを多数紹介している。

■福袋販売の対象外店舗

以下の3店舗では、福袋を販売しない。

･サンマルクカフェ 新宿御苑前店

･サンマルクカフェ 名古屋名鉄メンズ館店

･サンマルクカフェ イオンモール鹿児島店