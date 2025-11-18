¡Ö¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤Æ½Ð±é°ÍÍê¤·¤Æ¤ó¤À¡×¥¥ó¥×¥ê¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤â¥Õ¥¡¥óÊ£»¨¡Ä²Òº¬»Ä¤¹NHK¤Î¡Ö¥È¥¤¥ìÊóÆ»¡×
11·î14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¼Ô¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT¤«¤é¤ÏKing¡õPrince¤Î¤ß½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ç¤â²Òº¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
NHK¤Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡¢¤ª¤è¤ÓSTARTO¼Ò¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬É½½Ð¡£°Ê¹ßNHK¤ÏÆ±¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·µ¬µ¯ÍÑ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤êÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢NHK¤Ï¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç23Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£¡Ç24Ç¯10·î¤Ë¤ÏSTARO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑºÆ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢NHK¤ÈSTARTO¼Ò¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
º£Ç¯¤ÏSTARTO¼Ò¤«¤é¥¥ó¥×¥ê¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¦¤ì¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²áµî¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¹ðÇò¤¬Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬NHK¤ÎÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç02Ç¯½©¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤«¤éÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¾Ú¸À¤òÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¤âÀ²Ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÀ¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤Î¤Á¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¿½¹ð¤·¤¿»þ´ü¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï³¤³°¤Ë¤¤¤¿¤ÈSMILE-UP.¤¬¼çÄ¥¤·¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·Êä½þµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤òµá¤áÄóÁÊ¡£ÃËÀÂ¦¤ÏÆ±¼ÒÂ¦¤ÎÀÁµá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÁÊ¾Ù¤Ï½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢NHK¤ÏÃËÀ¤Î¾Ú¸À¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´ü¤Ï¡Ç01Ç¯¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
STARTO¼Ò¤Ë¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¦¤¨¤ËÊóÆ»¤ò¡È½¤Àµ¡É¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤«¤é¡¢STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸½ºß¤Ç¤âNHK¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥¥ó¥×¥ê¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿NHK¡£X¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¥ó¥×¥ê¤¬¹ÈÇò½Ð¤ë¤Î¤« 2¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤ÆÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°Î¤½¤¦¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡Ä NHK¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤¦¤Í NHK¤â¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤Æ½Ð±é°ÍÍê¤·¤Æ¤ó¤À¤è¤È¤â»×¤¦¤· ¤Þ¤¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡ÔNHK¤µ¤ó¡¢¤¢¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ÇSTARTO¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¸ü´éÌµÃÑ¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë À©ºî¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¾å¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤À¤±¤É¤½¤³¤Ï¶É¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤«¤é¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Õ
¥¥ó¥×¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£»öÌ³½ê¤ÈNHK¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢郄¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤ÏÊ£»¨¤À¡£