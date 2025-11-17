この記事は2025年6月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ちょっと外に出てランニングをしようと思っても貴重品をどうするか悩みますよね？ 「途中、自販機で飲み物を買いたい」「スマホで音楽を聴きながら運動したい」なんて方も多いと思います。

そこでSALOMON（サロモン）のランニングポーチ「PULSE BELT（パルス ベルト）」の出番！ 腹巻きタイプのポーチなので、貴重品なども入れられて手をふさがずに使用できます。

これなら安心して外でのランニングやトレーニングに出かけられますよね。背中側には2本のダイアゴナル（斜め）ストラップも付いているので、ポールなども収納できて登山の時にも大活躍のアイテムなんです。

[サロモン] ランニングポーチ Pulse Belt (パルス ベルト) BLACK 3,850円 Amazonで見る PR PR 4,950円 楽天で見る PR PR 4,950円 Yahoo!ショッピングで見る

運動しながら貴重品を持ち運べる

Image:Amazon.co.jp

「PULSE BELT」なら、スマートフォンや小銭入れなどもポケットに入れる必要もありません。伸縮性のあるポケットが貴重品をしっかり安全に収納してくれます。

また、シリコングリップを備えた2本のダイアゴナル（斜め）ストラップは、動きながらジャケットやポールを適宜収納するのに便利です。

使い勝手抜群で街中での軽い短距離ランニングや、テクニックが必要な山での長距離ランニングにも適した、多用性のあるベルトなんですよ。

ぴったりフィットで激しい運動も大丈夫

Image:Amazon.co.jp

ランニングポーチを使うとなった時、一番気になるのがフィット感ですよね。ゆるゆるで運動しているうちに落ちちゃうなんてことがあれば、余計ストレスになってしまいます。

「PULSE BELT」は、通気性のある4ウェイ ストレッチファブリックを採用し、バックルのないフラットな構造で体にぴったりフィットします。

ストレッチ性に優れた素材と縫い目が、弾みを抑えて安定性を高めているので激しい動きをしても安心ですよ。

男女問わず使えるサイズ展開

Image:Amazon.co.jp

スマートフォンなどの少し大きめのアイテムから、小さくて失くしやすい鍵などまで収納できる「PULSE BELT」。

サイズ展開も豊富で、XS〜Lまでサイズあるので男女問わずぴったりのサイズが見つかるはずです。

1つ持っておけば、ちょっと運動したい時はもちろん、旅先でも何かと役に立つと思いますよ。

[サロモン] ランニングポーチ Pulse Belt (パルス ベルト) BLACK 3,850円 Amazonで見る PR PR 4,950円 楽天で見る PR PR 4,950円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。