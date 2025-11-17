乃木坂46・久保史緒里が表紙を飾る『blt graph. vol.113』（東京ニュース通信社）が11月25日に発売される。

【写真】誌面には花田藍衣・金澤亜美も登場

今号の表紙には久保史緒里の表情がはっきりとわかるカットが採用された。白と黒との対照的な配色が、透明感溢れる彼女をより印象づけている。11月26日（水）、27日（木）の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもって、グループを卒業する久保。2016年に乃木坂46に3期生として加入。それからは節目ごとに、本誌や兄弟誌「B.L.T.」に登場し、自身の思いを語っている。

また結成20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTYが始まるよ～」の日本武道館公演を12月4日（木）～7日（日）に控えるAKB48から、19期研究生の花田藍衣が本誌初登場。花田といえば、研究生でありながら2作連続で選抜入りを果たした若手注目株。今回、人肌恋しくなる冬が訪れる中、一緒にほかほかと温まるようなイメージで撮影が行われた。インタビューでは、常に笑顔を絶やさない彼女の、まだ明らかにされていない素顔に迫る。

12月17日（水）に7thシングル「あれはフェアリー」をリリースする僕が見たかった青空から、金澤亜美が登場。本シングルで初めて表題曲のメインメンバー（センター）に抜擢され、ターニングポイントを迎える今、金澤の新たな一面を求めて撮影を敢行。ざっくりと編まれた大きめのニットやデニムのセットアップを着こなし、かわいい”アイドル”だけではない表情を見せている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）